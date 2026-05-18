Bewusstlos gewürgt: Jugendliche werden in Regionalbahn nach Rottweil attackiert
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Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend von einem 24-jährigen Mann in einer Regionalbahn auf der Fahrt nach Rottweil attackiert worden.

Sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden gegen 22 Uhr auf Höhe Deißlingen in dem Zug von einem 24-Jährigen attackiert. Die Minderjährigen hatten sich in der Zugtoilette eingeschlossen und den Notruf gewählt. Zuvor soll der 24-Jährige randaliert und die Jugendlichen geschlagen haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er soll einen der Jugendlichen in den Schwitzkasten genommen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Daraufhin versuchten die anderen, den Mann wegzuschubsen. 

 

Der 24-Jährige konnte von einer Streife des Polizeipräsidiums Konstanz im Bahnhof Rottweil festgenommen werden. Für die medizinische Versorgung der Jugendlichen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. 

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Es wurde eine Videosicherung des Zuges veranlasst. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

 