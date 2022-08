Bioladen Bio mit Köpfchen in Oberndorf zieht um

1 Der Einstieg für die 24-jährige Julia Kopf war durch Corona nicht gerade einfach. Foto: Reimer

Der Bioladen "Bio mit Köpfchen" zieht um. Doch allzu weit müssen Stammkunden nicht gehen, um weiter bei Julia Kopf einzukaufen.















Oberndorf - Bereits seit 1991 ist der Bioladen in Oberndorf eine Institution, die ersten knapp drei Jahrzehnte unter dem Namen "Naturkost Bronner". Der erste Standort befand sich noch in der Oberstadt. Doch lange blieb die frühere Inhaberin Heike Bronner dort nicht.

Schon nach einem Jahr zog der Laden auf den Lindenhof und befand sich zehn Jahre neben der Lindenhof-Apotheke. Danach bezog der Bioladen seinen derzeitigen Standort in der Hohenbergstraße. Bei jedem Umzug wurde der Laden immer etwas größer, erinnert sich Bronner. Nun steht nach etwa 20 Jahren der nächste Umzug an.

Kein leichter Einstieg

Im November 2019 hat Julia Kopf das Geschäft von Heike Bronner übernommen, der neue Name seitdem: "Bio mit Köpfchen". Kopf hatte zuvor in Bronners Laden gearbeitet. Als diese eine Nachfolgerin für ihr Geschäft gesucht hat, sprang Kopf ein. Bronner packt als Mitarbeiterin indes weiterhin an.

Der Einstieg für die inzwischen 24-Jährige war nicht gerade einfach. "Wir hatten das Weihnachtsgeschäft und kurz danach kam schon Corona", erinnert sich Kopf. Auch wenn es eine Herausforderung war, als Lebensmittelladen war man von den Einschränkungen nicht so hart getroffen wie andere Branchen, sagt sie.

Tatsächlich habe die Corona-Zeit auch einige neue Kunden in den Laden gelockt, da der Trend zu einer bewussten Ernährung einen weiteren Aufschwung erhalten hatte.

Mietvertrag läuft aus

Seit 2019 hat der Inhaber des Gebäudes, in dem sich der Laden befindet, zwei Mal gewechselt. Der derzeitige Mietvertrag läuft aus. Es steht also der nächste Umzug an.

Der neue Standort befindet sich im Lindenhofplatz 11. Direkt an der Geschäftsstelle der Kreissparkasse. "Wir bleiben auf dem Lindenhof und sind heilfroh darüber", sagt Kopf. Zugleich bringt der Wechsel auch neue Möglichkeiten mit sich: "Dadurch liegen wir viel zentraler", sagt die 24-jährige.

Standort im Umbau

Derzeit befinde sich der neue Standort im Umbau. Mitte September sollen die Arbeiten aber weitestgehend abgeschlossen sein. In der letzten Septemberwoche schließt der Laden in der Hohenbergstraße.

Am 4. Oktober wird dann der neue Standort eröffnet. Und wie bei den letzten Umzügen wird der Laden auch wieder etwas größer. "Der Platz wurde hier langsam etwas knapp", sagt Kopf und lacht. Mit den neuen Räumlichkeiten ist man daher für die nächsten Jahre nun erstmal gerüstet.