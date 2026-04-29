Bewohner verletzt: Brandalarm in Oberndorfer Mehrfamilienhaus

Angebranntes Essen hat einen Großeinsatz in Oberndorf ausgelöst. Ein Ersthelfer rettete einen schlafenden Bewohner.

Am Dienstagabend rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Sulzbachstraße in Oberndorf aus.

Nachdem Anwohner gegen 21.15 Uhr Rauch aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus feststellten und auch der Brandalarm ausgelöst wurde, verständigten die Nachbarn die Rettungsleitstelle.

Ein Ersthelfer konnte den 60-jährigen Wohnungsinhaber schlafend in der Wohnung antreffen und ihn nach draußen bringen.

Essen auf dem Herd vergessen

Der Bewohner hatte offensichtlich zuvor sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Der 60-Jährige erlitt Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Ersthelfer sowie eine weitere Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurden vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Beide blieben unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr lüftete das Wohnhaus. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.