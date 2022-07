6 Der Brand brach im Bereich eines Freisitzes eines Gartens in der Bert-Brecht-Straße in Schwenningen aus. Foto: Eich

Der Brand in einem Schwenninger Garten am Rande der Innenstadt ist am Samstagvormittag dank des Eingreifens der Bewohner glimpflich verlaufen. Die Ursache ist bislang unklar.















VS-Schwenningen – Aufregung in der Bert-Brecht-Straße: Um 10.30 Uhr brach an einem Anbau einer Garage im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses plötzlich ein Feuer aus. Warum es gebrannt hat und was genau in Flammen aufging, ist bislang unklar.

Klar ist nur: Das beherzte Eingreifen der Bewohner hat Schlimmeres verhindert. Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Ermel erklärte vor Ort: „Sie haben das Feuer im Zaun gehalten.“ Betroffen war ein Freisitz in einem Garten, der direkt an eine Garage angebaut ist. Das Feuer griff teilweise bereits auf die Garage, Sträucher und den Rasen über. Unter Atemschutz konnte die Feuerwehr den Brand schließlich gänzlich löschen.

Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Es waren jedoch umfangreichere Nachlöscharbeiten notwendig. So musste mithilfe der Wärmebildkamera überprüft werden, ob sich noch Glutnester im Dach der Garage befanden. Diese wurden abgelöscht, sodass keine Gefahr mehr Bestand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei, die mit zwei Streifen vor Ort war, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.