6 Beim Brand kam auch die Drehleiter am betroffenen Hochhaus in Schwenningen zum Einsatz. Foto: Marc Eich

Feuerschreck am Sonntagmorgen: Ein Brand im Sternhochhaus in Schwenningen hat einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Mensch wurde verletzt, ein Teil der 70 Bewohner ist evakuiert worden.









Link kopiert



Brand in einem Hochhaus – bei dieser Information schrillen sofort die Alarmglocken bei den Einsatzkräften. Ein solcher Brand kam es am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr. Betroffen war das Sternhochhaus in der Rottweiler Straße in Schwenningen.