Bei einem Brand in Blumberg-Riedöschingen ist am Samstagnachmittag ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Bewohner des Gebäudes schwer verletzt.

Gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bogengasse gerufen. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein Wohngebäude mit Ökonomieteil, welches innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geriet. Nach Polizeiangaben vom Sonntag brach das Feuer in der an das Wohnhaus angebauten Scheune aus. Die Ursache hierfür war zunächst unklar.

Der 64-jährige Eigentümer des Hauses versuchte zunächst, die Flammen selbst zu löschen, dabei erlitt er schwere Brandverletzungen. Er musste mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik für Brandverletzungen geflogen werden.

Etwa 130 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf weitere angrenzende Gebäude übergriffen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.