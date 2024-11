Feuer in Bad Rippoldsau-Schapbach rasch gelöscht

1 Die Feuerwehr wurde am Mittwoch zu einem Heizungsbrand in Bad Rippoldsau alarmiert. Foto: MAK - stock.adobe.com

Rund 50 Mann und zehn Fahrzeuge waren bei einem Heizungsbrand im Einsatz.









Link kopiert



Zu einem Brandeinsatz in der Fürstenbergstraße in Bad Rippoldsau-Schapbach wurden am Mittwoch kurz vor 15.30 Uhr die Feuerwehren Bad Rippoldsau-Schapbach sowie unterstützend die Feuerwehr Freudenstadt alarmiert. Gemeldet wurde ein Heizungsbrand im Untergeschoss eines Zweifamilienhauses, teilt Marc Fischer, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Freudenstadt, auf Anfrage unserer Redaktion mit.