1 Zahlreiche Polizisten rückten an der Unterkunft an, um die Lage zu beruhigen. Foto: Einsatz-Report24

Zahlreiche Blaulichtdienste rückten am Donnerstagabend am Offenburger Flugplatz an. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft hatte es Ärger gegeben.









Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in die Flüchtlingsunterkunft am Offenburger Flugplatz alarmiert. Vor Ort war es zu Streitigkeiten mit einem Verletzten gekommen.