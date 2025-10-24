Bewertungen in Horb: So schneiden Ämter und Co. aus Horb bei Google ab

Bei Google können Nutzer Rezensionen hinterlassen. Wir haben uns angeschaut, wie sie die Ämter in Horb bewerten. Mit einer Überraschung – die beste Bewertung geht an eine Behörde.

In den Bewertungen der Suchmaschine Google teilen Nutzer – oft ungefiltert und ohne Hemmungen – ihre Erfahrungen in Hotels, Restaurants und mehr. Auch Ämter, Behörden oder städtische Freizeitinstitutionen, wie das Neckarbad, können bewertet werden. Wir haben einen Blick in die Google-Rezensionen geworfen und geschaut, wie Bürger und Besucher Horbs die Einrichtungen der Stadt und des Kreises vor Ort bewerten.

Doch Vorsicht ist geboten: Die Bewertungen spiegeln die Realität nicht unbedingt exakt wider. Einige der Rezensionen sind schon Jahre alt und beziehen sich möglicherweise auf einen vergangenen Zustand einer Institution.

Bürgerbüro Horb Bei 40 Rezensionen kommt das Bürgerbüro auf 2,8 von 5 Sternen. Ein genauerer Blick zeigt, wie die Bewertung zustande kommt: Entweder bekommt das Bürgerbüro fünf Sterne oder nur einen.

Viele Bürger beschweren sich über lange Wartezeiten trotz vorher ausgemachter Termine, so auch Julia R.: „Mit Onlinetermin, allen Unterlagen und digitalem Passbild vorbereitet. Vor Ort dann: lange Wartezeit, Infos auf der Website nicht aktuell, digitales Bild nicht akzeptiert, neues Foto und Express-Aufpreis nötig. Der Service wirkt analog statt digital – mit leicht kafkaeskem Charme.“

Anders sieht es Robin B.: „Super, dass im Bürgerbüro Termine online gebucht werden können. Termin wurde pünktlich auf die Minute eingehalten und die für die Bearbeitung angegebene Dauer wurde von der netten Mitarbeiterin sogar unterschritten. Rundum toller Service.“

Bücherei und Neckarbad gut bewertet Stadtbücherei 4,6 Sterne bei fünf Rezensionen – die fast höchste Durchschnittsbewertung aller Einrichtungen. Tami A. attestiert der Bücherei „eine nette Auswahl an Büchern, Zeitschriften und DVDs“. Die Bücherei sei das Beste, was Horb bietet und die Mitarbeiter seien freundlich und hilfsbereit. Vol K. widerspricht: Das Angebot an Medien ist gut, aber man wird das Gefühl nicht los, dass nach eigenem Interesse ausgesucht wird anstatt sich für die Bürger breit aufzustellen. Zwei Mitarbeiter sind sehr unfreundlich, dafür sind alle anderen umso freundlicher.“ Trotzdem vergibt der Nutzer vier Sterne.

Die Stadtbücherei ist bei den Bürgern beliebt. Foto: Cornelius Rück

Neckarbad Das Neckarbad hat die meisten Rezensionen der städtischen Einrichtungen. 350 Nutzer haben ihre Bewertung hinterlassen. Das Urteil: Überwiegend positiv, 4,0 Sterne. Benny schreibt: „Süßes kleines Schwimmbad. Recht modern und sauber“ und vergibt vier Sterne. Die negativen Rezensionen beziehen sich hauptsächlich auf unfreundliches Personal.

Eine Schulklasse besucht das Neckarbad. Foto: Cornelius Rück

Eine Behörde sticht positiv heraus Agentur für Arbeit Fünf Rezensionen vergeben der Agentur für Arbeit einen Stern. Die Ein-Sterne-Bewertungen erzählen von Menschen, die mehr daran interessierte seien, Regeln durchzusetzen, als Menschen zu helfen, sie berichten von technischen Problemen bei Überweisungen und Fehlern durch Schlampereien. „Hier werden Entscheidungen gefällt die Müttern mit Kindern das Leben echt schwer machen“, schreibt ein Nutzer über die Agentur.

Die Agentur für Arbeit in Horb kommt nicht auf Google gut weg. Foto: Cornelius Rück

Dank zwei Fünf-Sterne-Bewertungen, wovon eine jedoch nur kommentiert, wie schön die Stadt ist, kommt die Agentur auf 2,3 Sterne.

Zulassungsbehörde Die beste Bewertung der kommunalen Einrichtungen fällt überraschenderweise auf eine Behörde. Die Kfz-Zulassungsbehörde Außenstelle Horb kommt bei 103 Rezensionen auf 4,8 Sterne – ein fast perfekter Wert. Warum? Andreas K. schreibt: „Wer mal ein Beispiel sucht, wie hervorragend eine öffentliche Einrichtung funktionieren kann, ist hier goldrichtig.“ Die Bürger attestieren der Behörde freundlichen und kundenorientierten Service.

Überraschung - Die Kfz-Zulassungsstelle ist noch besser bewertet als die Stadtbücherei. Foto: Cornelius Rück

Schlechte Erfahrungen scheinen nur Wenige gemacht zu haben. Einer davon ist Ale K.: „Ein Stern Abzug für die unfreundliche Dame, zu der wir leider mussten. Der arme Monteur, der kam, um die Tür zu reparieren, wurde von ihr auch angepflaumt. Ein weiterer Abzug dafür, dass sie meinte, in Coronazeiten ihre Finger abschlecken zu müssen, um unsere Formulare zu sichten.“