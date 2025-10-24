Bewertungen in Horb: So schneiden Ämter und Co. aus Horb bei Google ab

Bei Google können Nutzer Rezensionen hinterlassen. Wir haben uns angeschaut, wie sie die Ämter in Horb bewerten. Mit einer Überraschung – die beste Bewertung geht an eine Behörde.
In den Bewertungen der Suchmaschine Google teilen Nutzer – oft ungefiltert und ohne Hemmungen – ihre Erfahrungen in Hotels, Restaurants und mehr. Auch Ämter, Behörden oder städtische Freizeitinstitutionen, wie das Neckarbad, können bewertet werden. Wir haben einen Blick in die Google-Rezensionen geworfen und geschaut, wie Bürger und Besucher Horbs die Einrichtungen der Stadt und des Kreises vor Ort bewerten.