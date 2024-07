1 Das Nagolder Rathaus: Nach acht Jahren stehen in Nagold wieder OB-Wahlen an. Foto: Heiko Hofmann

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Zumindest in Nagold gilt 2024 dieses Motto. Der neue Stadtrat hat sich noch nicht einmal zur ersten Sitzung getroffen, da beginnt bereits die Bewerbungsfrist für die nächste Wahl: Am 22. September ist OB-Wahl.









Link kopiert



Ob Jürgen Großmann Oberbürgermeister in Nagold bleiben will, diese Frage hat er bereits im Januar beim Neujahrsempfang in der Stadthalle beantwortet. Ja, er will! Nach 16 Jahren soll noch nicht Schluss sein. Er strebt eine weitere Amtszeit an.