Bewerbungsphase läuft noch: Im Europa-Park wird im Herbst der Kinder- und Jugendpreis verliehen

Noch knapp drei Wochen besteht die Möglichkeit, sich um den Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes zu bewerben. Mit der Auszeichnung werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Der Preis ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert und damit der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung.

Miriam Mack, Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, sowie das Deutsche Kinderhilfswerk laden am 7. Oktober alle Beteiligten zur Preisverleihung in den Europa-Park ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks.

Neben der Bekanntgabe der Gewinnerprojekte erwarte die Teilnehmer dort ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik-Auftritten und Prominenten. In den vergangenen Jahren zählten unter anderem Mike Singer, Stefanie Heinzmann, Clea-Lacy Juhn, Kira Geiss und Philipp Danne zu den Laudatoren, erklärt der Park.

Engagement für die Rechte jüngerer Generationen

„Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis zeichnen wir das Engagement von Kindern und Jugendlichen für ihre eigenen Rechte oder die Rechte anderer aus. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, wie wichtig der Beitrag von Kindern und Jugendlichen für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist. Kinder und Jugendliche, die sich aktiv bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten einbringen, engagieren sich auch als Erwachsene eher an der Gestaltung des Gemeinwesens. Wir sind dieses Jahr wieder auf die Einsendung von einfallsreichen Angeboten, die mit viel Kreativität der Kinder und Jugendlichen umgesetzt werden, sehr gespannt“, so Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Miriam Mack freut sich laut Mitteilung auf die Veranstaltung und appelliert: „Ich kann nur alle jungen Menschen, die sich aktiv und nachhaltig für das Gemeinwesen einsetzen, dazu ermutigen, sich zu bewerben. Denn mir liegt es sehr am Herzen, diesen vorbildlichen Einsatz zu fördern. Ich bin jedes Jahr wieder überrascht von den bemerkenswerten und zukunftsweisenden Projekten, die eingereicht werden.“

Vorbild ist die UN-Kinderrechtskonvention

Mit dem Preis werbe das Deutsche Kinderhilfswerk im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention für eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Fragen und Belangen, heißt es weiter.

Vergeben wird der Preis in den Kategorien: Solidarisches Miteinander, Politisches Engagement und Kinder- und Jugendkultur. Die Gewinner des 1. Platzes jeder Kategorie erhalten ein Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro.

Außerdem wird es in jeder Kategorie eine lobende Erwähnung geben, die mit 3.000 Euro dotiert ist. Zusätzlich werde ein Projekt mit dem Europa-Park-Junior-Club-Award ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld von 3.000 Euro gewürdigt wird, kündigt der Europa-Park an.

Preisträger stellen ihre Projekte vor

Kinder und Jugendliche der Gewinnerprojekte werden zur Preisverleihung in den Europa-Park eingeladen und erhalten während der Veranstaltung die Möglichkeit, ihr Projekt direkt auf der Bühne vorzustellen.

Bewerbungen einreichen

Noch bis zum Ende des Monats können Projekte Online unter www.dkhw.de/dkjp eingereicht werden. Die Vorhaben sollen bereits begonnen haben oder im letzten halben Jahr abgeschlossen worden sein. Für die Endauswahl werden je Kategorie sechs Projekte durch eine Fachjury nominiert. Danach wird der Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes als Kinderjury die Preisträger ermitteln.