Bewerbungsfrist verlängert: Panikpreis 2026 geht in den Endspurt

Gesucht werden Künstler, die nicht mit dem Mainstream schwimmen, sondern die etwas zu sagen haben.
Unterhaltung mit Haltung – seit vielen Jahrzehnten steht Udo Lindenberg für dieses Prinzip, etwas, was er in der heutigen Musikwelt, die viel Einheitsbrei hervorbringt, zunehmend vermisst, heißt es in einer Pressemitteilung der Udo Lindenberg Stiftung. Stattdessen fordert er: „Kommt raus aus den Kellern Ihr Sternenputzer:innen, Ihr Sound- und Textrevoluzzer:innen. The sky is the limit ! Wir sind ready für Euch. Der Ruhm-Service steht bereit. Holt Euch den Panikpreis 2026!“