Bewerbungsfrist verlängert: Panikpreis 2026 geht in den Endspurt

Gesucht werden Künstler, die nicht mit dem Mainstream schwimmen, sondern die etwas zu sagen haben.

Unterhaltung mit Haltung – seit vielen Jahrzehnten steht Udo Lindenberg für dieses Prinzip, etwas, was er in der heutigen Musikwelt, die viel Einheitsbrei hervorbringt, zunehmend vermisst, heißt es in einer Pressemitteilung der Udo Lindenberg Stiftung. Stattdessen fordert er: „Kommt raus aus den Kellern Ihr Sternenputzer:innen, Ihr Sound- und Textrevoluzzer:innen. The sky is the limit ! Wir sind ready für Euch. Der Ruhm-Service steht bereit. Holt Euch den Panikpreis 2026!“

Seit Herbst läuft die Bewerbungsfrist, die jetzt bis zum 30. April verlängert wurde. Gesucht werden Künstler, die nicht mit dem Mainstream schwimmen, die etwas zu sagen haben, engagierte deutsche Texte machen und sich einmischen, auch in die brisanten Themen der heutigen Zeit.

Jury wählt sechs Finalisten aus

it dem Panikpreis möchte der Kultrocker junge Musiker, Texter und Bands ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und an ihrem Traum dranzubleiben. Und das mit jeder Menge Unterstützung. Eine Expertenjury unter Vorsitz von Udo Lindenberg wählt aus allen Einreichungen sechs Finalisten aus, die dann im Juni 2026 in der Popakademie in Mannheim für die Entscheidungsrunde live gegeneinander antreten. Zu verfolgen im Livestream auf dem Youtube Kanal der Udo Lindenberg Stiftung. Direkt danach werden die drei Gewinner: ermittelt.

Die Preise

Platz 1 bis 3 erhalten jeweils 5.000 Euro und ein individuelles Coaching von Experten an der Popakademie in Mannheim, zum Beispiel für Social Media, Bühnenpräsenz, Mental Health oder auch musikalischen input! Platz 4 bis 6 bekommen jeweils 2.500 Euro.

Außerdem gibt es wieder den mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis der Sparkasse Pforzheim Calw: „Beste Hermann Hesse Vertonung“. Dafür können Gedichtoder freie Roman-Vertonungen sowie eigene Interpretationen eingereicht werden. Der Preis will junge Menschen animieren, sich mit dem Werk des Schriftstellers auseinandersetzen.

Hesse als Inspirator und Vorbild

Für Udo Lindenberg war Hermann Hesse stets Inspirator und Vorbild: „Hesse ist für mich ein Wahlverwandter, eine Edelfeder, die vieles in meinem Schaffen inspiriert hat. Von ihm habe ich einen meiner wichtigsten Leitsätze: ‚Folge keinen Lehren, Folge keinen Lehrern. Folge nur dir selbst.‘“

Unter www.udo-lindenberg-stiftung.de/panikpreis/ können Bandinfos, Fotos, Videos und Streaming-Links hochgeladen werden. Dort gibt es auch die Teilnahmebedingungen. Regelmäßige Infos zum Wettbewerb gibt es auf den Social Media Portalen der Udo Lindenberg Stiftung. Inspiration bietet der Panikpreis-Podcast, zu sehen auf YouTube.