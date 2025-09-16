Bewerbungsfrist ist zu Ende: Pascal Weber ist Ringsheims einziger Bürgermeisterkandidat

Die Gemeinde rechnet laut Mitteilung damit, dass die Briefwahlunterlagen Anfang kommender Woche zugestellt werden können, bisher sind knapp 200 Briefwahlanträge eingegangen. Insgesamt sind rund 2100 Bürger zur Wahl am 12. Oktober aufgerufen, heißt es weiter. Das Wahllokal wird im Bürgerhaus sein, dort werden zwei Wahlbezirke eingerichtet. Auch die Briefwahl wird im Bürgerhaus ausgezählt, so die Gemeinde. Die Verkündung des Ergebnisses wird auf dem Rathausplatz vor dem Rathaus stattfinden.