Bewerbungsfrist ist zu Ende: Pascal Weber ist Ringsheims einziger Bürgermeisterkandidat

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Ringsheim ist abgelaufen. Auf dem Stimmzettel steht allein der Amtsinhaber.
Für die anstehende Bürgermeisterwahl in Ringsheim am 12. Oktober endete die Einreichungsfrist für die Abgabe von Bewerbungen am Montagabend. Der amtierende Bürgermeister Pascal Weber hat als einziger Kandidat seine Unterlagen abgegeben. Der Gemeindewahlausschuss kam am Dienstagabend zusammen, um über die Zulassung der eingegangenen Bewerbung Beschluss zu fassen. Dabei wurden keine Mängel festgestellt, erklärt Hauptamtsleiterin Helena Gutbrod auf Anfrage unserer Redaktion.