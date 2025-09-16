Bewerbungsfrist ist zu Ende: Pascal Weber ist Ringsheims einziger Bürgermeisterkandidat
Pascal Weber will weiterhin Bürgermeister von Ringsheim bleiben. Foto: Gemeinde

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Ringsheim ist abgelaufen. Auf dem Stimmzettel steht allein der Amtsinhaber.

Für die anstehende Bürgermeisterwahl in Ringsheim am 12. Oktober endete die Einreichungsfrist für die Abgabe von Bewerbungen am Montagabend. Der amtierende Bürgermeister Pascal Weber hat als einziger Kandidat seine Unterlagen abgegeben. Der Gemeindewahlausschuss kam am Dienstagabend zusammen, um über die Zulassung der eingegangenen Bewerbung Beschluss zu fassen. Dabei wurden keine Mängel festgestellt, erklärt Hauptamtsleiterin Helena Gutbrod auf Anfrage unserer Redaktion.

 

Die Gemeinde rechnet laut Mitteilung damit, dass die Briefwahlunterlagen Anfang kommender Woche zugestellt werden können, bisher sind knapp 200 Briefwahlanträge eingegangen. Insgesamt sind rund 2100 Bürger zur Wahl am 12. Oktober aufgerufen, heißt es weiter. Das Wahllokal wird im Bürgerhaus sein, dort werden zwei Wahlbezirke eingerichtet. Auch die Briefwahl wird im Bürgerhaus ausgezählt, so die Gemeinde. Die Verkündung des Ergebnisses wird auf dem Rathausplatz vor dem Rathaus stattfinden.

