Bewerbungsfrist hat begonnen: Diesen Landrat wollen die Rottweiler Kreistagsfraktionen

Wer zieht nach Wolf-Rüdiger Michel ins Rottweiler Landratsamt ein? Der Startschuss für die Bewerber ist gefallen. Wir fragen die Kreisräte: Wer wäre ihnen am liebsten?
Nach 24 Jahren bricht eine neue Ära im Rottweiler Landratsamt an: Am 23. März 2026 wird der Nachfolger von Landrat Wolf-Rüdiger Michel gewählt. Seit einer Woche dürfen Bewerber dafür ihren Hut in den Ring werfen. Die Kreistagsfraktionen haben klare Vorstellungen davon, wer Michel beerben soll, und teilweise offenbar Kandidaten an der Hand.