Bewerbung möglich: Neue Ausbildungsrunde der Baiersbronner Miniköche startet

Im Herbst starten die „Europa Miniköche“ in Baiersbronn in die nächste Ausbildungsrunde. Bewerbungen sind bis 7. Juni möglich.
Ab Herbst dieses Jahres bietet sich interessierten Kindern wieder die Möglichkeit, am Projekt „Europa Miniköche“ in Baiersbronn teilzunehmen. In der zweijährigen Ausbildung lernen die Miniköche nicht nur den richtigen Umgang mit Lebensmitteln, sondern erhalten auch erste Einblicke in die Arbeitsbereiche der Hotellerie und Gastronomie. Umrahmt werden die zwanzig Monatstreffen durch acht Theorieeinheiten.