Bewerbung möglich: Neue Ausbildungsrunde der Baiersbronner Miniköche startet

Im Herbst starten die „Europa Miniköche“ in Baiersbronn in die nächste Ausbildungsrunde. Bewerbungen sind bis 7. Juni möglich.

Ab Herbst dieses Jahres bietet sich interessierten Kindern wieder die Möglichkeit, am Projekt „Europa Miniköche“ in Baiersbronn teilzunehmen. In der zweijährigen Ausbildung lernen die Miniköche nicht nur den richtigen Umgang mit Lebensmitteln, sondern erhalten auch erste Einblicke in die Arbeitsbereiche der Hotellerie und Gastronomie. Umrahmt werden die zwanzig Monatstreffen durch acht Theorieeinheiten.

Etwa einmal pro Monat treffen sich die Kinder in einem der teilnehmenden Partnerbetriebe und üben dort die Zubereitung regionaler Gerichte, Servicetechniken und das Mixen von Cocktails. Jedes Treffen steht dabei unter einem bestimmen Thema. Die Treffen finden an verschiedenen Nachmittagen unter der Woche statt.

Im Anschluss an die zweijährige Ausbildung beweisen die Kinder in einer Prüfung bei der IHK Nordschwarzwald, dass sie sich ein handfestes Wissen in den Bereichen Ernährung, Lebensmittelzubereitung und Service angeeignet haben.

Die Kosten für die Minikochausbildung liegen bei 200 Euro pro Kind. Dafür werden die Kinder eingekleidet und bekommen einen eigenen Kocharbeitskoffer mit dem entsprechenden Handwerkszeug.

So wird man Minikoch

Alle Kinder aus der Region, die zehn oder elf Jahre alt sind, können sich um einen Platz in Baiersbronn bewerben. Hierfür wird ein kreatives Bewerbungsschreiben benötigt, in dem die Kinder unter anderem beschreiben, warum sie an der Ausbildung teilnehmen wollen. Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es unter www.baiersbronn.de/minikoeche. Einsendeschluss ist der 7. Juni.

Unsere Empfehlung für Sie Miniköche aus Baiersbronn Viel zu entdecken auf der Intergastra Die Miniköche aus Baiersbronn haben die Gastronomiemesse Intergastra in Stuttgart besucht. Dabei gab es nicht nur vieles zu bestaunen, sondern auch einiges zu probieren.

Das Projekt „Europa Miniköche“ in Baiersbronn wird auch in der kommenden Ausbildungsrunde von zahlreichen Partnern unterstützt. Landrat Andreas Junt fungiert als Schirmherr. Die Praxisinhalte vermitteln in den kommenden zwei Jahren die bereits bekannten Partnerbetriebe – das Hotel Bareiss, das Hotel Traube Tonbach, das Hotel Sackmann und das Hotel Tanne Tonbach. Die Vermittlung der theoretischen Inhalte übernimmt erneut Gisela Hoogenar-Klumpp.

Die Organisation der Baiersbronner Minikochgruppe erfolgt durch die Baiersbronn Touristik. Ansprechpartnerin ist Carina Walz: carina.walz@baiersbronn.de