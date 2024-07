Bewerbung für vierte Amtszeit: Wahl in Ruanda - Kagame strebt Wiederwahl an

Wahl in Ruanda - Kagame strebt Wiederwahl an

3 Wähler stehen in Ruanda Schlange vor dem Wahllokal. Amtsinhaber Kagame strebt die Wiederwahl an. Foto: Brian Inganga/AP

Die Wähler im «Land der tausend Hügel» entscheiden über Präsident und Parlament. Überraschungen werden bei der Wahl in Ruanda nicht erwartet.









Kigali - Mehr als neun Millionen Wähler - darunter zwei Millionen Erstwähler - haben in Ruanda über einen neuen Präsidenten sowie über die Besetzung des Parlaments abgestimmt. Das offizielle Wahlergebnis wird am 27. Juli erwartet. Vorläufige Ergebnisse könnten bereits Mitte der Woche bekannt werden. Vor vielen Wahllokalen hatten sich am Montag lange Schlangen gebildet.