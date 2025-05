Tanja Ewert will ins Alpirsbacher Rathaus einziehen

Tanja Ewert tritt bei der Bürgermeisterwahl in Alpirsbach an. Foto: Ewert







Tanja Ewert (53) will Bürgermeisterin von Alpirsbach werden. Am Donnerstag hat sie offiziell ihre Bewerbung eingereicht, wie sie am Telefon unserer Redaktion bestätigt.