1 Nach neun Auflagen findet 2023 in Albstadt kein UCI Mountain Bike World Cup statt. Foto: Hartmann

Paukenschlag am späten Freitagnachmittag: 2023 findet in Albstadt kein UCI Mountain Bike World Cup statt. Im Zuge der Neuausrichtung wurde die Stadt beim Auswahlverfahren nicht berücksichtigt.















Link kopiert

Albstadt - Nach neun World Cup Jahren wurde Albstadt beim Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Das hat die Stadt Albstadt in einer Pressemitteilung verkündet. Nachdem sich Warner Bros. Discovery und Discovery Sport Events die Rechte am UCI Mountain Bike World Cup gesichert hat, wird die gesamte Rennserie von der beauftragten schottischen Agentur ESO Sports neu aufgestellt. Albstadt findet in dieser Neuausrichtung 2023 keinen Platz.

Seit 2013 Station in Albstadt

Bereits seit 2013 macht die "Formel 1 des Mountainbike Sports" mit dem World Cup im olympischen Cross-Country in Albstadt Station. Neben den Profirennen steht von Beginn an der Nachwuchs und Breitensport gleichermaßen im Fokus. Die Zuschauer erleben von Jahr zu Jahr von den Junioren über die U23 bis zur Elite spannende und packende Rennen um die Podestplätze und wertvollen Punkte für das Gesamtklassement. Von 2013 bis 2015 richtete die Agentur Skyder Event & Track Company von Stephan Salscheider, ab 2016 dann die Stadt Albstadt den World Cup in Albstadt aus. Oberbürgermeister Konzelmann blickt etwas wehmütig auf neun Weltcups in Albstadt zurück. "Gerne wären wir auch in den kommenden Jahren ein Teil dieser MTB-Familie gewesen."

Neben verschiedenen Produktneuheiten feierte 2018 das Rennformat Short Track in Albstadt Weltpremiere. Das Short Track-Rennen ist bis heute fester Bestandteil und Auftakt eines jeden Cross-Country-Events.

Neubewerbung im Sommer 2021

Der Gemeinderat hat sich im Juli 2021 für eine erneute Bewerbung der Stadt Albstadt für den UCI Mountain Bike World Cup ausgesprochen. In der neuen Ausrichtung der Rennserie ist laut Discovery Sport Events und ESO Sport Albstadt nicht berücksichtigt. Weitere Gründe wurden von Seiten ESO Sports nicht genannt. Warner Bros. Discovery und Discovery Sport Events haben sich in einem Bieterverfahren gegen Red Bull Media House die Rechte am UCI Mountain Bike World Cup ab dem Jahr 2023 bis 2030 gesichert.

Absage schmerzt

"Die Absage ist selbstverständlich schmerzhaft", sagt Stephan Salscheider. Zu tief sitzt noch der Schmerz, dass Albstadt bereits 2020 pandemiebedingt auf die Ausrichtung der Weltmeisterschaft in der olympischen Disziplin Cross-Country verzichten musste. 2021 fand der UCI Mountain Bike World Cup ohne Zuschauer statt. "Wir haben das Event stetig verfeinert und uns 2022 mit einzigartigen und stimmungsstarken Fans an der Strecke und im Hexenkessel zurückgemeldet."

"Wir danken allen Sponsoren, Partnern, Vereinen, Sportlern und natürlich den Zuschauern, die uns in den vergangenen Jahren begleitet und unterstützt haben. Ohne diese hätte es keine neun Auflagen des Weltcups in Albstadt gegeben", meinte Klaus Konzelmann.

Wie es im Bullentäle weitergeht, soll laut Pressemitteilung in den kommenden Wochen besprochen werden.