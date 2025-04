Bewerberin für den Kreis Calw: Daniela Steinrode will für die SPD in den Landtag

Daniela Steinrode will für die SPD in den Landtag

1 Die Nagolderin Daniela Steinrode will den Kreis Calw im Landtag vertreten. Foto: Fritsch

Diese Entscheidung hat sie sich „sehr reiflich“ überlegt. Doch am Ende hat sie mögliche Bedenken beiseite geschoben. Die Passion für die Politik hat gesiegt. SPD-Kreisvorsitzende Daniela Steinrode will 2026 in den Landtag einziehen.









Fast genau zehn Jahre ist es her, da wollte schon einmal ein Steinrode für die SPD in den baden-württembergischen Landtag einziehen: Daniel Steinrode, mit 21 Jahren erstmals im Ortschaftsrat in Vollmaringen, inzwischen Ortsvorsteher, viele Jahre Nagolder Gemeinderat, dort inzwischen Fraktionschef. Viele Jahre im Kreistag. Und im Jahr 2015 von seiner Partei zum Kandidaten für die Landtagswahl 2016 aufgestellt – die für die SPD dann mit historisch schlechten zwölf Prozent landesweit in die Hose ging.