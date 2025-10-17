Bewerber im Blickpunkt: Wer kandidiert im Wahlkreis Lahr für den Landtag?

Den Wahlkreis vertreten im Landtag mit Sandra Boser und Marion Gentges aktuell zwei Frauen aus dem Kinzigtal. Drei Männer wollen das ändern.
Baden-Württemberg wählt am 8. März einen neuen Landtag. Erstmals dürfen 16-Jährige an die Urne gehen, außerdem haben die Wähler künftig analog zur Bundestagswahl zwei Stimmen. Die Erststimme entscheidet, wer über das Direktmandat ins Landesparlament einzieht. Die Unterlegenen müssen hoffen, dass ihre Partei genug Zweitstimmen erhält, sodass sie über Überhang- oder Ausgleichsmandate einen Platz finden. Wie stehen jeweils die Chancen für die hiesigen Kandidaten?