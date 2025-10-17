Bewerber im Blickpunkt: Wer kandidiert im Wahlkreis Lahr für den Landtag?

Baden-Württemberg wählt am 8. März einen neuen Landtag. Erstmals dürfen 16-Jährige an die Urne gehen, außerdem haben die Wähler künftig analog zur Bundestagswahl zwei Stimmen. Die Erststimme entscheidet, wer über das Direktmandat ins Landesparlament einzieht. Die Unterlegenen müssen hoffen, dass ihre Partei genug Zweitstimmen erhält, sodass sie über Überhang- oder Ausgleichsmandate einen Platz finden. Wie stehen jeweils die Chancen für die hiesigen Kandidaten?

Sandra Boser (Grüne): Die 49-jährige Wolfacherin geht als Titelverteidigerin ins Rennen. Im März 2021 gewann Sandra Boser im Wahlkreis Lahr mit 33,1 Prozent der Stimmen das Direktmandat und zog so zum zweiten Mal in den Landtag ein. In Stuttgart ist sie seitdem als Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport tätig. Die Diplom-Betriebswirtin steht auf der Landesliste ihrer Partei auf Platz sieben von 70. Selbst wenn sie das Direktmandat nicht erneut gewinnt, hat sie gute Chancen auf eine dritte Amtszeit in Stuttgart.

Marion Gentges (CDU): Knapp von Boser geschlagen wurde bei der vergangenen Landtagswahl Marion Gentges, den Einzug schaffte sie nur über ein Zweitmandat. Das hielt ihre Partei jedoch nicht davon ab, sie zur Ministerin für Justiz und Migration zu ernennen. Entsprechend weit oben steht die 54-Jährige Welschensteinacherin auf der CDU-Landesliste: Platz drei. Die Juristin hat damit also sehr gute Aussichten auf den Einzug in den Landtag, auch wenn sie das Direktmandat erneut nicht gewinnen sollte.

Benjamin Rösch (AfD): Der wohl aussichtsreichste Herausforderer der beiden etablierten Landtagsabgeordneten kommt aus Lahr und heißt Benjamin Rösch. Der 45-Jährige ist aktuell Teil des Teams des AfD-Bundestagsabgeordneten Michael Blos und will nun die Seiten wechseln und selbst in einem Parlament sitzen. Den Einzug kann er nur schaffen, wenn er das Direktmandat gewinnt – auf der Landesliste seiner Partei steht er nicht. Ein Zeichen der Siegesgewissheit? Nein. „Die AfD hat die Landesliste aufgestellt, bevor klar war, wer für den Wahlkreis Lahr kandidiert. Ich habe mich danach zur Verfügung gestellt“, klärt Rösch auf.

„Eine gewisse Chance“, künftig Landtagsabgeordneter zu sein, rechnet sich Rösch dennoch aus. Und zwar, „wenn wir in Lahr ein sehr gutes Ergebnis holen und auch im Kinzigtal noch etwas stärker werden“. Die AfD holte 2021 im Wahlkreis 31,4 Prozent der Stimmen, schwang sich aber in Lahr bei der Bundestagswahl zur stärksten Kraft auf. Im (kleineren) Landtagswahlkreis 50 werden die Stimmen aus Lahr noch mehr Gewicht haben.

Kai Schröder-Klings (SPD): Der zweite Lahrer im Bunde kommt von den Sozialdemokraten. Kai Schröder-Klings, Unternehmer in der Taxi- und Mietwagenbranche und aktives Mitglied im Mieterbund, ist beim Kampf um den Einzug in den Landtag jedoch ein Außenseiter. Zum einen steht der 41-Jährige auf der Landesliste lediglich auf Platz 61 von 69, zum anderen zeigte zuletzt das Ergebnis der Bundestagswahl, dass sich der bundesweite Wählerschwund der SPD auch auf die Erststimmen auswirkt.

Udo Zahn (FDP): Die Liberalen schicken einen Ringsheimer in das Rennen um das Direktmandat: Udo Zahn, von Beruf Meister für Parkett- und Fußbodentechnik. Der 47-Jährige hat jedoch wie Schröder-Klings mutmaßlich nur Außenseiterchancen auf ein Mandat in Stuttgart. Die Freien Demokraten haben ihn auf Platz 63 von 70 der Landesliste platziert.

Jana Kühl (Linke): Die Linke haben für den Wahlkreis Lahr Jana Kühl nominiert. Die 27-Jährige stammt eigenen Angaben zufolge aus einer Arbeiterfamilie und studiert in Freiburg Englisch und Philiospohie. Zudem arbeitet sie in Teilzeit an der Universität. Kühl selbst wohnt in Waldkirch, hat aber Familie in Lahr, wie sie sagt. Ihre Eltern sind Spätaussiedler. Auf der Landesliste ihrer Partei steht sie nicht, ein Einzug in den Landtag könnte nur über das Direktmandat erfolgen.

Weitere Parteien

Von den Parteien, die in Umfragen deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde liegen, ist bislang ein Kandidat bekannt: Der Schutterner Sandro Buttenmüller kandidiert im Wahlkreis Lahr für die Werteunion.