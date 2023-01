Mann wird in Blumberg verprügelt, aber es fehlen Zeugen

1 Wütend und enttäuscht blickt Andreas Schmid auf den Tatort hinter dem Gebäude an der Ecke Hauptstraße/Weiherdammstraße in Blumberg. Aus Angst vor weiteren Angriffen möchte er nicht mit Gesicht abgelichtet werden. Foto: Conny Hahn

Es ist der 8. Juli 2022. Der Tag, der das Leben von Andreas Schmid verändert und ihm buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen hat.















Blumberg - Er kommt am frühen Abend von der Arbeit zurück und setzt sich auf einen großen Stein hinter dem Gebäude an der Ecke Hauptstraße/Weiherdammstraße, nicht weit entfernt vom üblicherweise um diese Uhrzeit belebten Areal um den Stadtbrunnen. Er möchte sich draußen noch sein Vesper schmecken lassen und dazu ein Feierabend-Bier genehmigen. Wenig später wird er dort zusammengeschlagen. Dass es eine kurze Unterhaltung mit der eingetroffenen Rettungswagenbesatzung gegeben habe, weiß Schmid noch. An mehr kann er sich nicht erinnern.