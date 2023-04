1 Ins Visier der Polizei geriet das Trucker-Treffen am Samstag in Owingen. Verdächtige Fahrzeuge wurden in der Volksbankmesse in Balingen unter die Lupe genommen. Foto: Sauter/Privat

Die Kontrollen der Polizei beim Trucker-Treffen in Owingen haben für viel Diskussionsstoff gesorgt. Inzwischen liegen Ergebnisse vor. Es geht um technische Veränderungen, Anbauten und auch Verstöße gegen die Sozialvorschriften.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beim Trucker-Treffen der Firma Transporte Sauter hatte die Polizei zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Auf eine am Sonntag per E-Mail gestellte Anfrage unserer Redaktion hat das Polizeipräsidium Reutlingen inzwischen reagiert. Es hat nicht nur die Kontrollen der Lastwagen anlässlich des Brummi-Treffens in Haigerloch-Owingen am Samstag und am Sonntag bestätigt, sondern auch mitgeteilt, was herauskam.