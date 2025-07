Es waren „nur“ zehn Tage, in denen die Belagserneuerung auf der B27 im Norden Rottweils eine Vollsperrung erforderlich gemacht hat. Diese Zeit scheint manchem Autofahrer allerdings schwer zugesetzt zu haben.

Am Mittwoch hatte das Landratsamt auf unsere Nachfrage hin erklärt, dass die Baustelle im Laufe des Tages planmäßig zurückgebaut wird und die Strecke dann spätestens am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben wird. Mancher kann es, wie Zusendungen an unsere Redaktion zeigen, aber wohl noch nicht recht glauben.

Strecke in beide Richtungen frei

Am Mittwoch gegen 20 Uhr überzeugen wir uns deshalb nochmal vom Stand der Dinge vor Ort – und ja, die Strecke ist frei. In beiden Richtungen, von Rottweil und Balingen her, können die beiden Kreisverkehre passiert werden – und nach Villingendorf natürlich auch. Die Ampel an der B462 zwischen Dunningen und Rottweil am Abzweig Villingendorf steht zu dem Zeitpunkt noch, ist aber außer Betrieb.

Nun heißt es genießen, bis im Laufe des Augusts die nächste Sperrung auf der B462 und an der Auf- und Abfahrt der A81 Rottweil/Zimmern beginnt.