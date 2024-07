Bewegungspass in Winterlingen: Auf der Suche nach der Nachhaltigkeit

An der Grundschule Winterlingen ist das Projekt, dass die Kinder zu Fuß oder mit dem Rad in den Unterricht kommen, in die nächste Runde gegangen. Vielleicht lag es am nicht ganz so guten Wetter, dass diesmal weniger Schüler mitgemacht haben. Rektor Matthias Gayer lässt sich aber nicht entmutigen: Auch im nächsten Schuljahr läuft die Aktion „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass" weiter.