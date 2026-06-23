Bewegung in Rottenburg: Schluss mit Leerstand – in der Einkaufsmeile steppt demnächst der Disco-Fuchs

Jasmin Gayer und Markus Dreßler verlegen ihre Tanzschule „Tanzen im Neckartal“ von der Rottenburger Königstraße in die Marktstraße. Für ihre Eleven gibt es mehr Platz auf dem Parkett.

Es tut sich was in der Marktstraße in Rottenburg. Nach fast drei Jahren weitgehendem Leerstand (siehe Infobox) wird in der Hausnummer 14 gearbeitet. Plakate am Schaufenster lassen erahnen, was hier künftig geboten wird: Wo das Modehaus Weippert bis September 2023 Männerklamotten verkaufte, steppt demnächst der Disco-Fuchs.

Das possierliche Tier ist das Maskottchen der Tanzschule „Tanzen im Neckartal“, kurz TiN. Schon bisher kann man unter Anleitung von Jasmin Gayer und ihrem Kompagnon Markus Dreßler in Rottenburg lernen, formvollendet das Tanzbein zu schwingen. Allerdings muss man dazu etliche Stufen erklimmen. Die Rottenburger TiN-Dependance befindet sich in der Königstraße 40 im dritten Stock. Noch. Denn am 15. September dieses Jahres soll in der Marktstraße 14 alles fertig sein für die Saisoneröffnung im neuen, ebenerdig gelegenen Domizil.

Der Tanzboden ist schon verlegt

Bis dahin ist noch viel zu tun, wie Jasmin Gayer, schwarze Jeans, schwarzes Shirt mit Blumenmuster, Pagenschnitt, beim Vorort-Termin sagt. Zwar ist der Tanzboden schon verlegt. Ein Sportschwingboden, wie Gayer betont: ein spezieller Bodenbelag, der darauf ausgelegt ist, Stöße abzufangen und Bewegungen zu dämpfen. Über mehreren Schichten, die eine elastische und zugleich stabile Unterlage bilden, ist schmuckes Eichenparkett verlegt.

Um zu demonstrieren, wie gut sich darauf tanzen lässt, macht die 45 Jahre alte Tanzschulbetreiberin prompt ein paar schwungvolle Schritte zu einem Remix von Madonnas Hit „Medellin".

Auch die viereckigen Säulen in der Mitte des groß und licht wirkenden Raums sind schon angestrichen. Je nach Beleuchtung und Betrachtungswinkel schillern sie effektvoll in einem Farbspektrum zwischen hellem Grün und sattem Blau. Zu verdanken sei das einem „Flip-Flop-Lack“, sagt Gayer und streicht stolz über die schimmernde Farbe.

Die Spiegelwand fehlt noch

Was noch fehlt, ist etwa die 7,5 Meter breite Spiegelwand. Auch die Anlagen für Licht und Sound müssen noch montiert werden. „Wir erneuern die komplette Elektrik“, sagt Gayer. Und dann fehlt ja auch noch die komplette Einrichtung: Sitzgruppe, Bar, Garderobe … Auch die Toiletten werden ganz neu gemacht, berichtet Gayer.

Schließlich wollen die Tanzschul-Betreiber ihrer Rottenburger Kundschaft ein „schönes Ambiente“ bieten, so Gayer. Das gibt es zwar auch in der Königstraße 40. Aber in der Marktstraße sei die Tanzfläche „etwas größer“, begründet die 45-Jährige den Umzug. Außerdem sei man am neuen Standort „einfach präsenter in der Stadt“. Das zahle sich jetzt schon aus. „Seit wir mit dem Umbau begonnen haben und die Plakate im Schaufenster hängen, bekommen wir laufend Anfragen“, sagt die Tanzschul-Betreiberin.

Auch während man mit Gayer im ehemaligen Modeladen spricht, bleiben immer wieder Leute vor dem Schaufenster stehen, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Schwer vorstellbar, dass hier demnächst die Elevinnen und Eleven der Tanzschule in aller Öffentlichkeit ihre ersten Schritte auf dem Parkett wagen sollen. „Nein“, sagt Gayer und schüttelt lachend den Kopf. Hier müsse niemand auf dem Präsentierteller tanzen. Das Schaufenster werde zwar nicht zugemauert. Aber eine Folie mit Milchglaseffekt soll die Tänzerinnen und Tänzer vor neugierigen Blicken der Passanten schützen. Man muss sich also schon die Nase an der Scheibe plattdrücken, wenn man einen Blick auf den Tanzunterricht erhaschen will.

Geübt wird das komplette Welttanzprogramm

Geübt wird in der Rottenburger Einkaufsmeile zwischen Marktplatz und Metzelplatz künftig das komplette Welttanzprogramm. Angefangen von Discofox und Cha-Cha-Cha über Jive, klassischen Foxtrott, Wiener und langsamen Walzer bis zu Blues und Salsa: Gayer, Drechsler und ihre drei angestellten Teilzeitkräfte unterrichten sämtliche Klassiker des Paartanzes.

Aber nicht nur das. Unter Erwachsenen ist seit ein paar Jahren Line Dance der große Hit. Der Gruppentanz, der sich in den USA als eine Mischung aus europäischen Volkstänzen und der amerikanischen Discokultur der 1960er-Jahre entwickelt hat, komme auch an den insgesamt drei TiN-Standorten – neben Rottenburg noch Horb und Sulz – an, und zwar „mega“, sagt Gayer.

Bei Kindern und Jugendlichen stehe dagegen Videodance ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Der Tanzstil, der die Musikvideos bekannter Stars zum Vorbild hat, sei die „perfekte Mischung aus Spaß, Bewegung und coolen Styles wie Hip-Hop, Dancehall, Lyrical, Voguing oder Ladystyle“, ist auf der Homepage der Tanzschule zu lesen.

Wie schon am bisherigen Standort wird auch in der Marktstraße an sechs Tagen in der Woche getanzt. Und das ganz flexibel für die Kunden. Wer eine Kursstufe gebucht hat, kann nach Lust und Laune auch in anderen Kursen neue Schrittfolgen üben oder einfach nur so mittanzen. Und zwar an allen drei Standorten, also auch in Horb und Sulz. Bei TiN gibt es dafür eine Flatrate. Jasmin Gayer hat die Erfahrung gemacht, „dass die Leute diese Flexibilität wollen“.

Eine Voraussetzung aber gibt es: Zum Tanzen muss man als Paar kommen. „Wir bieten im Erwachsenenbereich keine Single-Kurse an“, sagt Gayer. Anders als in manchen Diskotheken sei ihre Tanzschule „kein Fleischbeschau-Institut“. Egal ob im dritten Stock oder stufenlos erreichbar: „Bei uns steht der Spaß am Tanzen und der Bewegung im Vordergrund.“

Erst Männermoden, dann Pop-up-Store

Bis September 2023 war die Marktstraße 14 eine Adresse für modebewusste Männer. Doch dann zog das Rottenburger Modehaus Weippert mit seiner Männerabteilung um in den Kreissparkassen-Neubau am Marktplatz. Um den Leerstand zu bekämpfen, eröffnete Ende Februar 2024 die Rottenburger WTG (Wirtschaft Tourismus Gastronomie) den ehemaligen Modeladen als Pop-up-Store. Kleine Gewerbetreibende konnten darin für ihre Geschäftsidee werben, Künstler sich bekannter machen. Von der Stadt gab's einen Zuschuss zur Miete. Erste Mieterin war die Textil-Künstlerin Anna Weber.

Im November 2024 bespielte die Modedesignerin Jasmin Schäftlein den Pop-up-Store mit ihrem Geschäft „Amore“. Später zog Birgit Guzman-Batista mit ihrer Malschule und Galerie zur Zwischenmiete in den leerstehenden Laden ein. Inzwischen aber hat die Künstlerin direkt gegenüber in der Marktstraße 13 eine feste Bleibe gefunden. Die Marktstraße 14 stand wieder leer.