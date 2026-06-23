Bewegung in Rottenburg: Schluss mit Leerstand – in der Einkaufsmeile steppt demnächst der Disco-Fuchs

Jasmin Gayer und Markus Dreßler verlegen ihre Tanzschule „Tanzen im Neckartal“ von der Rottenburger Königstraße in die Marktstraße. Für ihre Eleven gibt es mehr Platz auf dem Parkett.
Es tut sich was in der Marktstraße in Rottenburg. Nach fast drei Jahren weitgehendem Leerstand (siehe Infobox) wird in der Hausnummer 14 gearbeitet. Plakate am Schaufenster lassen erahnen, was hier künftig geboten wird: Wo das Modehaus Weippert bis September 2023 Männerklamotten verkaufte, steppt demnächst der Disco-Fuchs.