Autohaus Storz übernimmt Opel-Sparte von der Autowelt Schuler in Villingen

Bewegung in der Branche

1 Für Storz-Geschäftsführer Matthias Storz (von links), der zukünftige Filialleiter Alexander Bösinger sowie Carina und Martin Reuß (Schuler-Geschäftsführer) ist die Übernahme eine Win-Win-Situation. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In die Auto-Branche der Doppelstadt kommt Bewegung: Das Autohaus Storz übernimmt zukünftig die Opel-Sparte der Autowelt Schuler. Bereits im März soll die Übernahme vollzogen sein.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Seit mehreren Monaten deuteten sich Veränderungen bei den Autohäusern in Villingen-Schwenningen an, nun ist klar: Das Ford-Autohaus wird den bisherigen Standort der Autowelt Schuler mit der Marke Opel in Villingen übernehmen.