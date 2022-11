3 Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des Aldi-Markts auf dem Hils-Gelände in Sulgen steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzungen. Danach kann das Baugesuch eingereicht und gebaut werden. Foto: Wegner

Kommt das sehnsüchtige Warten vieler Kunden auf einen Aldi-Markt in Sulgen endlich zu einem Ende? Der Technikausschuss der Stadt beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema.















Link kopiert

Schramberg - Es ist mittlerweile eine lange, ja sogar sehr lange Geschichte: Auf dem Gelände des früheren Autohauses Hils soll ein Aldi-Markt entstehen. Seit Jahren bereits ist dies bekannt und gewünscht. Mittlerweile ist etwas Bewegung in die Sache gekommen, der notwendige Bebauungsplan von einem Gesamtplan, der das komplette Gebiet zwischen Schramberger und Aichhalder Straße umfassen sollte, abgekoppelt worden. Und nachdem am Donnerstag, 10. November, der Ausschuss für Umwelt und Technik den Aldi-Bebauungsplan vorberät, soll er eine Woche darauf vom Gemeinderat beschlossen werden.

Zahlreiche Anlagen

Zu dem Bebauungsplan gibt es zahlreiche Anlagen von der artenschutzrechtlichen Prüfung über eine schalltechnische Analyse bis hin zu einer Auswirkungsanalyse des künftigen Marktes. Zudem müssen einige Anregungen angesprochen werden.

Interessant ist die Auswirkungsanalyse der GMA, die aufzeigt, woher die Kundenströme künftig kommen werden und wo durch eine solche Neuansiedlung Kaufkraft verloren gehen könnte. Gleichzeitig wird festgestellt, dass "trotz der Lage des Standortes außerhalb des Vorranggebiets für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte" dieser "für die Grundversorgung im Stadtteil erforderlich" sei. Das Einzugsgebiet sieht die GMA allerdings bis nach Waldmössingen, Seedorf und Aichhalden.

Kaufkraft fließt aus der Talstadt ab

Aus dem damit vorhandenen Kaufkraftpotenzial von 29,1 Millionen Euro könnte der Markt nach Einschätzung der Gutachter eine Gesamtumsatzleistung von rund 7,1 Millionen Euro ermitteln. Hiervon entfielen (Stand Juni 2022) ca. 5,7 Millionen Euro auf den Lebensmittelbereich und rund 1,4 Millionen Euro auf den Nichtlebensmittelbereich. Die Kaufkraftbewegungen, die das Vorhaben auslösen wird, werden laut GMA zu Umsatzverlusten bei anderen Lebensmittelanbietern führen. Umsatzrückgänge seien in erster Linie bei anderen Lebensmittelmärkten zu erwarten. Bäckereien, Metzgereien, Spezialanbieter und Direktvermarkter seien weniger stark betroffen. "Erhebliche Überschneidungen" sieht die GMA mit der Filiale von Aldi in der Talstadt. Von den 7,1 Millionen Euro Umsatz flössen allein 3,7 Millionen Euro aus der Talstadt ab, weitere 2,4 Millionen aus dem Umland, während Sulgen selbst lediglich mit rund einer Million Euro betroffen sei. Bei Aldi in der Talstadt seien "spürbare Effekte zu erwarten, da aktuell der Markt in der Talstadt bisher der einzige Aldi-Standort in Schramberg ist und sein Marktgebiet die Gesamtstadt umfasst." Perspektivisch werde jedoch eine Arbeitsteilung der Aldi-Standorte zwischen der Talstadt und den Höhenstadtteilen stattfinden.

Keine Schädigung der Nahversorgung

Insgesamt stellt allerdings das Gutachten fest, dass die Umsatzumlenkungen im Nichtlebensmittelbereich nicht zu einer Schwächung zentraler Versorgungsbereiche oder einer Schädigung der Nahversorgung führten und das Beeinträchtigungsverbot damit eingehalten werde.

Bei den Bedenken und Anregungen stellt der Regionalverband fest, dass trotz einer Vergrößerung der Verkaufsfläche von 1100 auf 1200 Quadratmeter gegenüber früheren Planungen belegt werden könne, dass der Markt der Sicherung der Grundversorgung diene und "der Betrieb aus unserer Sicht auch außerhalb des im Regionalplan festgelegten Vorranggebiets für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte errichtet werden" könne.

Gefahren für Fußgänger

Die Polizei hat Bedenken hinsichtlich der aufgrund des Grundstückszuschnitts nicht möglichen Trennung von Anliefer- und Kundenverkehr bei dem Markt: "Rangierfahrten des Lieferverkehrs in Bereichen, die auch von Fußgängern genutzt werden, halten wir für absolut nicht verkehrsverträglich. Das rückwärtige Rangieren über Fußgängerbereiche ist als äußerst kritisch und unfallträchtig zu bewerten." Hier sollen Signalmarkierungen und eine gute Ausleuchtung Abhilfe schaffen. Eine nächtliche Anlieferung sei aus Lärmschutzgründen nicht möglich.

2300 Fahrzeuge pro Tag

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens an der David-Deiber-Straße hat ein Ingenieurbüro festgestellt, dass von rund 2300 Fahrten pro Tag ausgegangen werde, nach einer "Optimierung der Zufahrt" und/oder des Knotenpunkts keine starke Beeinträchtigung entstehe. Allerdings müsse gewährleistet sein, dass die Linksabbieger in die David-Deiber-Straße und in die Zufahrt vom Einkaufsmarkt voreinander möglich sei. Die Ein- und Ausfahrt zum Markt müsse deswegen gegenüber der Einmündung der David-Deiber-Straße liegen.

Fußläufig über Schramberger Straße erreichbar

Auch einer Anregung des städtischen Radbeauftragten soll nicht gefolgt werden, da die von ihm vorgeschlagene zusätzliche Verbindung für Fuß- und Radverkehr von Nordosten die Gefahr berge, dass diese als "Abkürzung" über den Aldi-Parkplatz für den allgemeinen Fuß- und Radverkehr genutzt werde. Dadurch werde eine Konflikt mit dem Autoverkehr erhöht. Stattdessen soll der Gehweg an der Schramberger Straße verbreitert und an den Wirtschaftsweg angeschlossen werden, der ebenfalls im Zuge der weiteren Planung (Bebauungsplan Aichhalder Straße) ausgebaut werden soll.

Mit dem Abschluss des Bebauungsplans kann der Bauantrag genehmigt werden. Bislang war Aldi von einem Bebauungsplanbeschluss im Sommer 2022 und einem Betriebsstart im zweiten Halbjahr 2023 ausgegangen.