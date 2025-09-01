Bewegung am Deadline Day: Der SC Freiburg hat in der Länderspielpause viel Arbeit vor sich

Mit sieben Gegentoren und null Punkten geht der SC Freiburg als Tabellenletzter in die Länderspielpause. In dieser liegt viel Arbeit vor Trainer Julian Schuster und seiner Mannschaft.
Die rote Laterne, sie brennt mindestens bis zum 13. September, wenn der VfB Stuttgart zum Derby ins Europa-Park-Stadion kommt, in Freiburg. Null Punkte, 2:7-Tore – so lautet die düstere Saisonstart-Bilanz des SC Freiburg. Nach der Auftaktniederlage gegen Augsburg setzte es beim Aufsteiger 1. FC Köln eine 1:4-Niederlage.