Bewegte Schule in Haiterbach: Manche tanzen nach dem Unterricht daheim noch munter weiter

Bewegende Szenen spielten sich jüngst in der Haiterbacher Burgschule ab. Mit „Move in School“ stand eine Tanzwoche an. Den krönenden Abschluss verfolgten 600 Zuschauer.

Bewegung wird an der Burgschule Haiterbach großgeschrieben. Das Ziel einer „bewegten Schule“ soll vor allem das Lernklima nachhaltig verbessern. In dieses Konzept passte das Projekt „Move in School“ ideal, das eine Woche lang den Schulalltag in ein rhythmisches Gemeinschaftserlebnis verwandelte, bei dem Teamgeist und gegenseitige Wertschätzung im Mittelpunkt standen.

Eine Woche lang drehte sich für die Klassen 1 bis 6 sowie die Schüler der Außenstelle Oberschwandorf alles um Choreografien und Körpergefühl. Drei professionelle Bewegungscoaches übernahmen das Training und steckten die Kinder von der ersten Minute mit ihrer Energie an.

Begeisterung schwappt ins heimische Wohnzimmer über

Die Begeisterung war so groß, dass sie sogar bis in die Wohnzimmer schwappte. Mehrere Eltern berichteten erstaunt, dass sich ihre Kinder selbst nach Schulschluss im Alltag bemerkenswert oft mit den neuen Tanzschritten beschäftigten.

Neben den Tanzübungen gab es in der Projektwoche für die zwölf teilnehmenden Klassen allerdings noch viel mehr zu tun. Gemeinsam gestalteten sie ein beeindruckendes Bühnenbild für die anstehende Aufführung und entwarfen ihre eigene Tanzkleidung, indem sie mitgebrachte T-Shirts kreativ bedruckten oder bemalten.

Schüler setzen sich mit ihren Stärken auseinander

Als wichtiger sozialer Baustein des Projekts kam zudem die Arbeit mit speziellen Mappen hinzu, in denen sich die Schüler intensiv mit ihren persönlichen Stärken und Potenzialen auseinandersetzten.

Der lang ersehnte Höhepunkt folgte am Freitag in der Kuckuckshalle. Die Anspannung bei den Kindern war riesig, als sich die Halle mit über 600 Gästen füllte. Für das leibliche Wohl und den reibungslosen Ablauf war ebenfalls gesorgt: Schüler der Klassen 7 und 8 halfen im Rahmen des Sozialpreises engagiert beim Auf- und Abbau sowie beim Verkauf von Getränken und heißen Würsten.

Beim großen Finale tanzen die Zuschauer mit

Um 13 Uhr begannen die Tanzeinlagen, bei denen die Schülerinnen und Schüler ihrer Begeisterung für die Tanzwoche auf der Bühne freien Lauf ließen. Das große Finale riss schließlich auch das Publikum von den Sitzen, als die Zuschauer eingeladen wurden, spontan mitzutanzen.

Fazit: Die Burgschule Haiterbach blickt auf eine rundum gelungene Projektwoche zurück, die die Freude an der Bewegung für die gesamte Schulgemeinschaft erlebbar gemacht hat.