Bewegte Schule in Haiterbach: Manche tanzen nach dem Unterricht daheim noch munter weiter

Bewegende Szenen spielten sich jüngst in der Haiterbacher Burgschule ab. Mit „Move in School“ stand eine Tanzwoche an. Den krönenden Abschluss verfolgten 600 Zuschauer.
Bewegung wird an der Burgschule Haiterbach großgeschrieben. Das Ziel einer „bewegten Schule“ soll vor allem das Lernklima nachhaltig verbessern. In dieses Konzept passte das Projekt „Move in School“ ideal, das eine Woche lang den Schulalltag in ein rhythmisches Gemeinschaftserlebnis verwandelte, bei dem Teamgeist und gegenseitige Wertschätzung im Mittelpunkt standen.