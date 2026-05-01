Bewegender Film aus Calw: Nach Albtraum der Tochter – ihr New York-Traum wird zum Dokumentarfilm

Ein schwerer Unfall veränderte Julia Schnürles Leben radikal. Ihr Vater, Filmemacher Armin Schnürle, begleitet sie auf dem Weg zurück – ohne zu beschönigen.
Julia sitzt heute im Rollstuhl, kann nicht sprechen, verständigt sich mit einem Talker, einem kleinen Computer. „Ein Traum von New York“ heißt der Film. Dahinter vermutet man das flirrende Leben in der Stadt, die niemals schläft, von den Theatern am Broadway, den Leuchtreklamen am Times Square sowie der imposanten und unvergleichlichen Skyline.