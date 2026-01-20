Bewegende Schicksale: Seine Fotos von der Front gehen um die Welt – und sind jetzt in Calw zu sehen

Die Volkshochschule Calw zeigt in einer Ausstellung die Bilder des tschechischen Kriegsfotografen Stanislav Krupař. Der dokumentiert die Geschehnisse in der Ukraine.
Am 24. Februar 2022 überfiel die russische Armee die Ukraine. Der tschechische Fotograf Stanislav Krupař befand sich an diesem Tag in Awdijiwka, einer kleinen Stadt im Donbass. Nur drei Kilometer weiter lag plötzlich die Front. Er tat das für einen Fotograf Naheliegendste: Krupař dokumentierte mit seiner Kamera den Einmarsch der Russen. Und er blieb. Seit knapp vier Jahren verbringt er mehr Zeit in der Ukraine als in seiner Heimat in Prag.