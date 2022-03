1 Wilma Zimmermann feiert ihren 100.Geburtstag. Foto: Weis

Rundes Fest für die älteste Einwohnerin Schapbachs: Wilma Zimmermann, geborene Martens, wird am Dienstag 100 Jahre alt.















Link kopiert

Bad Rippoldsau-Schapbach - Die Jubilarin ist noch bei verhältnismäßig guter Gesundheit. Seit einem Schlaganfall vor einem Jahr wohnt sie bei ihrem Sohn Hubert und Schwiegertochter Hannelore in der Polderbegstraße 14. Es war der Wunsch der Jubilarin, zu Hause zu bleiben, wo sie rund um die Uhr versorgt und betreut wird.

Das Alter sieht man Wilma Zimmermann kaum an. Sie lebt als zufriedener Mensch, interessiert sich noch für Politik und will jeden Morgen zum Frühstück die Tageszeitung lesen. Ab und zu telefoniert sie mit ihren Neffen in Norddeutschland. Geistig ist sie noch rege. "So bleibt man fit", sagt die 100-Jährige.

Wilma Zimmermann wurde am 29. März 1922 als zweites Kind ihrer Eltern in Neuenburg bei Oldenburg geboren. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie von 1936 bis 1947 als Angestellte bei der Deutschen Reichspost im Fernmeldevermittlungsdienst in Neuenburg. Dort lernte sie auch ihren aus Schapbach stammenden späteren Ehemann Erich Zimmermann kennen, der als Fernmelde- und Funkmesstechniker beim Artilleriearsenal in Wilhelmshaven beschäftigt war.

Es funkt im Wortsinn

Bei dem jungen Mädchen von der Waterkant hatte es alsbald im wahrsten Sinne des Wortes "gefunkt". Im Februar 1945 gaben sich beide vor dem Standesamt in Neuenburg das Jawort. 1948 zog das Ehepaar nach Schapbach. Nachdem Erich Zimmermann 1949 die Meisterprüfung im Elektrohandwerk abgelegt hatte, übernahm er das von seinem Vater 1922 gegründete Elektrogeschäft, das er zusammen mit seiner Frau 40 Jahre lang führte. Wilma Zimmermann war im Verkauf tätig. 14 Lehrlinge bildete er in dieser Zeit aus.

In ihren langen Lebensjahren hat Wilma Zimmermann immer wieder Höhen und Tiefen erlebt. 1970 baute das Ehepaar in der Sulzstraße in Schapbach ein Haus mit Geschäftsräumen und Reparaturen. Zehn Jahre, von 1975 bis 1985, arbeitete die Jubilarin im Schapbacher Altersheim und führte das Haus nach dem Weggang der Ordensschwestern ab 1982 noch drei Jahre selbstständig. Die in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen kamen Wilma Zimmermann auch im privaten Bereich zugute. Fast vier Jahre pflegte sie ihren Vater und sieben Jahre lang ihren fast erblindeten Ehemann Erich, der am 1.März 2014 im Alter von 93 Jahren verstarb.

In all den Jahren legte Wilma Zimmermann nie ihre Hände in den Schoß und war stets umtriebig. 20 Jahre betreute Erich Zimmermann als Filmvorführer das Schapbacher Kino, das sich in der Festhalle befand. Die Jubilarin saß ebenso lange an der Kasse bei den Filmvorführungen. 20 Jahre lang hat das Ehepaar auch dafür gesorgt, dass der "Schwarzwälder Bote" in aller Herrgottsfrühe bei den Schapbacher Mitbürgern auf dem Frühstückstisch lag.

Zwei Kinder wurden dem Ehepaar Zimmermann geschenkt, die Söhne Hubert und Klaus, die beide auch das Elektrohandwerk erlernten und ihre Meisterprüfung ablegten. Sohn Klaus verstarb jedoch am 1. März 2013. Sohn Hubert feiert im August diesen Jahres mit seiner Frau Hannelore die goldene Hochzeit. 1995 konnte das Ehepaar Zimmermann die goldene, 2005 die diamantene und 2010 sogar die eiserne Hochzeit für 65 Ehejahre feiern. Mittlerweile hat sie drei Enkel und vier Urenkel.

Drei Enkel und vier Urenkel

Zum 100. Geburtstag gratulierte Bürgermeister Bernhard Waidele im Namen der Gemeinde und dankte für die vielen Aufgaben, die die Jubilarin in der Gemeinde übernommen hatte. Er überreichte einen Blumenstrauß, einen Geschenkkorb, den Wolftalkalender sowie eine Urkunde. Auch der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ließ seine Glückwünsche zu.