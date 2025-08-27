Bewegende Historie: Tragischer Tod am Zeller Blauen

Wer sind die „Drei Unbekannten“ auf dem Atzenbacher Friedhof? Auf der Suche nach Antworten.
Ende April 1945. Jeder weiß: Der Krieg ist verloren. Oben am Zeller Blauen fallen mehrere Schüsse. Fünf Männer, alle osteuropäische Zwangsarbeiter, werden tödlich getroffen. Hinterrücks erschossen – von Hitlerjungen. Der Befehl wird von HJ-Bannführer Kurt Rahäuser übermittelt, der damit droht, jeden zu erschießen, der sich weigert, ihn auszuführen. Ein juristisch aufgearbeitetes Kriegsverbrechen, dessen einzelne Details und Auswirkungen bis heute nicht eindeutig geklärt sind.