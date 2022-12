1 Nichts lässt erahnen, dass die Tankstelle Stunden zuvor von einem Bewaffneten überfallen wurde. Foto: Heidepriem

Ein bewaffneter Überfall hat sich am Freitagmorgen in Vöhringen ereignet. Nun sucht die Polizei Zeugen.















Link kopiert

Vöhringen - Ersten Informationen der Polizei zufolge hatte ein Täter mit Schusswaffe gegen 6.30 Uhr die Tankstelle am Vöhringer Autohof an der Autobahn A 81 überfallen und Geld erbeutet.

Nun äußert sich die Polizei am Abend und bestätigt den Inhalt eines am Mittag über soziale Medien verbreiteten Videos.

Mutmaßliches Tatvideo verbreitet sich via Social Media

Beim Video-Zeitstempel auf Punkt 6.30 Uhr betritt ein Mann mit schwarzer Sturmhaube, dunkler Camouflage-Hose und einer gelb reflektierenden Warnschutzjacke den Autohof Vöhringen. Zwei Mitarbeiter - wie die Polizei erklärt, eine 39 Jahre alte Reinigungskraft und ein 24-jähriger Tankstellenmitarbeiter - werden von ihm hinter den Tresen gescheucht.

Er fuchtelt augenscheinlich mit einer Waffe in der rechten Hand und hat einen blauen Beutel in der linken Hand, den er dem Mitarbeiter an der Kasse reicht. Mit einem ausländischen Akzent habe er den Mitarbeiter aufgefordert, Geld zu übergeben, heißt es seitens der Polizei.

Täter flüchtet mit blauem Beutel

Der Mitarbeiter packt Dinge in den Beutel, darunter mutmaßlich den Inhalt einer Geldkassette, während der Täter auf seine Beute wartet und durch den Raum blickt. Eine Minute nach Betreten der Szene - 6.31 Uhr laut Video - flieht der Unbekannte mit dem Beutel aus dem Autohof.

Mit Schein- und Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro im blauen Stoffbeutel verschwand der Täter.

Die Reinigungskraft und auch der Tankstellenmitarbeiter blieben unverletzt.

Tankstelle wieder normal in Betrieb - Zeugen gesucht

Einige Stunden nach dem Vorfall war die Tankstelle bereits wieder normal in Betrieb. Die Tankstellenmitarbeiter waren nach dem Vorfall sichtlich aufgewühlt.

Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0741 4770 entgegen.