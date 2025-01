Bewaffneter Raub in Altheim

1 Dieser Laden ist ausgeraubt worden Foto: Peter Morlok

Am Samstagmorgen herrscht in Horb-Altheim große Aufregung. Die Rede ist von einem Raubüberfall in einem örtlichen Laden. Jetzt gibt die Polizei neue Infos bekannt – und sucht nach Zeugen.









Nach einem Großaufgebot von Beamten in Horb-Altheim am Samstagmorgen hat die Polizei neue Informationen bekannt gegeben. Demnach hätten zwei maskierte Täter am Samstag einen Schreibwarenladen im Ortsteil Altheim überfallen.