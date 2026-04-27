Bevölkerung sensibilisieren: Basel erhält einen Erdbebensimulator

Rund 5,6 Millionen Franken sind für die Anschaffung eines Simulator in einer Dauerausstellung bestimmt.
Im neuen Naturhistorische Museum Basel wird ein Erdbeben-Simulator stehen. Der Große Rat hat dafür dieser Tage 5,8 Millionen Franken bewilligt. Die Ausgabe war in sämtlichen Fraktionen unbestritten. Rund 5,6 Millionen Franken sind für die Anschaffung des Simulator in einer Dauerausstellung bestimmt, weitere 240 000 für den Betrieb und Unterhalt. Basler Schulen können den Simulator kostenlos besuchen. Damit könne in der Bevölkerung das Bewusstsein für das Thema Erdbeben gestärkt werden, sagte Regierungsrätin Stephanie Eymann. Der Museumsneubau biete dafür eine „einmalige Gelegenheit“.