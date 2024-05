1 Im letzten Jahr wurden rund 200.100 Ausländerinnen und Ausländer eingebürgert. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Mehr als ein Drittel aller Eingebürgerten kommt aus Syrien. Zahl der Neubürger aus der Ukraine steigt nur leicht.









Wiesbaden - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Menschen eingebürgert worden wie noch nie seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Zahl der Einbürgerungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent, nachdem sie 2022 im Vorjahresvergleich bereits um 28 Prozent gestiegen war. In absoluten Zahlen wurden 2023 rund 200.100 Ausländerinnen und Ausländer eingebürgert.