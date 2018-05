Beuron Mit dem richtigen Schritt auf dem Wege

Der Organisator und "weltliche Kopf", Altbürgermeister Roland Ströbele aus Bärenthal, betonte in seiner Begrüßung, dass es derzeit wichtig sei, mit Freude den Glauben nach außen zu tragen und sichtbar zu machen. In ihren Grußworten wünschten der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf und der Königsheimer Bürgermeister Konstantin Braun den Pilgern viel Freude beim Beten mit den Füßen.

Der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Gustl Frech zeigte die Wesensmerkmale der Königsheimer Kirche auf. Beim Pilgersegen zitierte der geistliche Begleiter Bruder Jakobus Kaffanke aus der Apostelgeschichte: "...und sofort folgten sie ihm nach". Mit dem Pilgerkreuz voran achtete der weltliche Führer Hubert Stehle aus Hausen im Tal darauf, dass mit dem richtigen Schritt und auf dem richtigen Weg gepilgert wurde. Schweigend wurden die christlichen Wegezeichen "Kreuz auf der Höhe" in Königsheim und Bildstock Jakob Stehle in Renquishausen erreicht. Kreisrat Josef Schilling hatte dort zusammen mit Helfern der Kirchengemeinde St. Stephanus das Pilgermahl und die Andacht in der Renquishausener Pfarrkirche vorbildlich organisiert, die Diakon Karl-Heinz Reiser und der katholische Kirchenchor gestalteten.

Bürgermeister Jürgen Zinsmayer ließ es sich nicht nehmen, den Pilgern seine Gemeinde Renquishausen vorzustellen. Bei den Stationen Judas-Thaddäus-Kapelle und Josef-Grotte gab Kreisrat Josef Schilling wertvolle Informationen.