Beuron Den Erfordernissen der Zeit angepasst

Beuron. Die neue Dauerausstellung, die unter dem Motto "Abenteuer Vielfalt" steht, ist nach rund zweijähriger Planungsphase und einer halbjährigen Bauzeit offiziell für die Öffentlichkeit freigegeben – im Haus der Natur. Die bisherige Dauerausstellung war in die Jahre gekommen, weshalb die Verantwortlichen die Ausstellung komplett neu gestalteten und sie den Erfordernissen der Zeit und den heutigen technischen Möglichkeiten anpassten.

Die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch, hob in ihrer Ansprache die Bedeutung der Naturparke für Regionalentwicklung, Erholung und Naturschutz hervor.

Die erforderlichen Finanzmittel für die neue Ausstellung in Höhe von 440 000 Euro haben das Land Baden-Württemberg und die am Naturpark beteiligen Kreise Sigmaringen, Tuttlingen, Zollernalb und Biberach bereitgestellt. Der Anteil des Landes stammt zum Teil von der Europäischen Union und von der Lotterie Glücksspirale. Auch die Stiftung Landesbank Baden-Württemberg beteiligte sich mit 10 000 Euro. Ebenso die staatliche Hochbauverwaltung Ravensburg, die den Umbau der Ausstellungsräume übernahm und finanzierte. "Mit der Ausstellung ›Abenteuer Vielfalt‹ hat die sehr gute Zusammenarbeit vieler Beteiligter ein tolles Ergebnis hervorgebracht", fand Landrätin Birkle. In all den Jahren habe das Haus der Natur knapp eine halbe Million Besucher angelockt, die fachkompetente Informationen zu einem der schönsten Naturräume des Landes bekommen hätten.