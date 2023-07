Eigentlich ist die Anfahrtsstrecke der Feuerwehr bei einem Feueralarm in der Villa Junghans im Park der Zeiten über die Steige und den Bauernhofweg. Auch dort geht es eng her, allerdings nicht so eng, wie auf der direkten Zufahrtsstrecke mit Serpentinen durch den Park – die frühere Junghans’sche Prachtzufahrt zur Villa.

Zufahrt gesperrt

Dass die Feuerwehr an Dienstag beim zweiten Alarm in der öffentlichen Herrentoilette im Untergeschoss des Anwesens – erneut durch Brandstiftung verursacht – dieses Mal aber nicht über die gewohnte Strecke, sondern über den Park anfahren musste, hat einen besonderen Grund: Wegen einer Baumaßnahme war die Zufahrt über den Bauernhofweg gesperrt, dort standen nämlich Container im Weg.

An Abdeckplatte hängengeblieben

Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Das zweite Löschfahrzeug der Wehr, glücklicherweise nicht das neue HLF 20/10, hatte trotz erfahrenem Fahrer Pech. Dieser holte an der Einfahrt vom Mühlegraben her nicht weit genug aus – und blieb prompt an einer Abdeckplatte der Sandsteinmauer hängen – diese wurde gelöst und das Fahrzeug beschädigt.

Container entfernt

Mittlerweile sind die Container entfernt oder anders abgestellt, der Park der Zeiten kann wieder über mehrere Wege angefahren werden.