2 Unser Foto zeigt einen Teil der Geehrten, flankiert von (links) Narrenpräsident Pascal Schmitt und (rechts) der neuen stellvertretenden Vorsitzenden, Larissa Leins. Foto: Mattenschlager

Neue Ehrenpräsidenten, viele Geehrte und eine Rückschau auf das Ringtreffen. Es war eine Menge los bei der Hauptversammlung des Narrenvereins "Bettschoner".















Eutingen-Weitingen - Bei der mehr als vierstündigen Hauptversammlung des Narrenvereins "Bettschoner" am vergangenen Sonntagnachmittag im Narrenheim gab es nach zwei Jahren ohne Versammlung sehr umfangreiche Berichte über zwei bewegte Vereinsjahre. 2020 feierte der Narrenverein sein 90-jähriges Vereinsbestehen verbunden mit dem unvergesslichen Ringtreffen des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu. 2021 konnte die Fasnet wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt gefeiert werden, doch die Narren waren findig und gewitzt und hatten viel Spaß mit einer digitalen Fasnet.

Narrenpräsident Pascal Schmitt, Schriftführer Jörg Raible und Christin Teufel legten umfangreiche Berichte seit der letzten Versammlung im Jahr 2019 vor. Den breitesten Raum nahm dabei naturgemäß das Großereignis Ringtreffen und Vereinsjubiläum 2020 ein. Hier habe sich der Wert einer närrischen Freundschaft ausgezahlt und gezeigt, was ein närrischer Freundschaftring wert ist.

Immense Arbeit für das Ringtreffen geleistet

"Nach zwei rappelvollen Abenden in den beiden großen Festzelten war der große und farbenprächtige Ringumzug mit über 4000 Umzugsteilnehmern und mindestens doppelt so vielen Zuschauern der absolute Höhepunkt des Ringtreffens", so Jörg Raible.

Deutlich wurde in den Berichten nochmal, welche immense Vorbereitungsarbeit für das Ringtreffen geleistet wurde. Selbst als die Großveranstaltung gelaufen war, hörte natürlich die Arbeit nicht auf: Ganze zwei Tage benötigten rund 50 Helfer, um die beiden Zelte wieder abzubauen und sämtliche Aufräumarbeiten abzuschließen. Es mache stolz, miterlebt zu haben "wie wir im Verein und im ganzen Flecken zusammengerückt und zusammengewachsen sind", so Pascal Schmitt, "gemeinsam haben wir gezeigt, was für ein riesiges Potential in uns Weitingern steckt".

Ein gewaltiges Zahlenwerk legte Kassiererin Christin Teufel vor. Gespannt war man insbesondere auf die Abrechnung des Ringtreffens. Teufel zeigte sich – wie die gesamte Vorstandschaft – mit dem finanziellen Erfolg zufrieden. Die finanzielle Basis des Vereins konnte gestärkt und für die anstehenden Aufgaben gerüstet werden. Positiv war die 2021 erstmals durchgeführte "Bier-Safari", bei der 240 Teilnehmer verschiedene Stationen anliefen. Andreas Raible, der mit Ariane Pakai die Finanzen geprüft hatte, dankte Christin Teufel für die immense und akkurate Arbeit.

Gerhard Raible und Roland Schneider erhalten große Ehre

Für die einzelnen Gruppen des Vereins berichteten Sabine Schwab (Bettschoner), Frank Katz (Jaunerschecken), Jochen Katz (Urnburghexen), Kevin Schwab in Vertretung von Ingo Flaig (Blotzer), Adrian Schneider (Narrenrat), Jaqueline Teufel (Tanzgarde), Mark Schweizer in Vertretung von Markus Raible (Bettträger) und Ewald Schwab (Kanoniere). Jochen Katz löste 2019 Achim Wuchter als Hexenmeister ab. Unter anderem brauchen die Bettschoner neue Häser, da die Alten allmählich aus dem Leim gehen. Die 73 aktive Mitglieder zählende Gruppe der Jaunerschecken braucht eine Nachfolge für Frank Katz, hier stehen Rebecca Raible und Julia Straub bereit.

Mit Gerhard Raible und Roland Schneider wurden zwei frühere Vorsitzende zu Ehrenpräsidenten ernannt. Die jeweilige Laudatio hielt Vorsitzender und Narrenpräsident Pascal Schmitt.

Beide sind als Moderatoren auf der Bühne aktiv gewesen

Gerhard Raible ist 1959 mit 16 Jahren in den Narrenverein eingetreten, war zuerst Elferrat und von 1965 bis 1987 Chef dieser Truppe, die auch die Geschicke des Vereins wesentlich mitlenkte. Von 1980 bis 1987 war er zweiter Vorsitzender und danach erster Vorsitzender bis 1995. Anschließend gehörte er bis 2004 weiter dem Vereinsausschuss an. Bei zahllosen Bällen und Veranstaltungen war und ist Raible Akteur und Moderator auf der Bühne und bei noch vielen weiteren Veranstaltungen Helfer, Schaffer und Unterstützer hinter den Kulissen. Er wurde bereits 1997 zum Ehrennarr und 2008 zum Ehrenmitglied ernannt.

Roland Schneider trat 1970 in den Narrenverein ein und bekam schon sämtliche mögliche Ehrungen. 37 Jahre war er beim Narrenrat, davon einige Jahre als dessen Chef. Schneider war Weitinger Prinz, gehörte später insgesamt 22 Jahre dem Ausschuss an. Von 1995 bis 1996 war er zweiter Vorsitzender, bevor er von 1996 an für acht Jahre den Narrenverein als erster Vorsitzender lenkte. Schneider war viele Jahre auf der Bühne als Bänklesänger aktiv, war Moderator bei vielen Bällen, wurde bei Showauftritten und Tänzen bestaunt und als fleißiger Schaffer und Macher geschätzt. Noch heute macht er die Beschriftung der Weitinger Fasnetswagen.

Info: Wahlen

■ Nach zwei Corona-Jahren ohne Hauptversammlung wurde der komplette Vereinsvorstand des Narrenvereins neu gewählt. Um den seitherigen versetzten Turnus beizubehalten, wurde ein Teil der Funktionäre für die reguläre Amtszeit von zwei Jahren gewählt, der andere Teil für ein Jahr.

■ Für ein Jahr gewählt wurden erster Vorsitzender Pascal Schmitt , Kassiererin Christin Teufel und die Ausschussmitglieder Mark Schweizer, Jochen Katz, Valentin Brezing und Nico Flaig.

■ Für zwei Jahre wurden gewählt: Larissa Leins als neue stellvertretende Vorsitzende, wiedergewählt wurden Schriftführer Jörg Raible, die Ausschussmitglieder Kevin Schwab, Julia Müller, Michael Scheurer und Andreas Bernhard, ebenso die Kassenprüfer Ariane Pakai und Andreas Raible.

■ Weiter im Amt bleiben auch die beiden Jugendleiterinnen Sarah Schanz und Joana Müßigmann

Info: Ehrungen

■ Zahlreiche Mitglieder wurden außerdem geehrt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Gerlinde Schneider und Karl Fidaschek ernannt.

■ Den Bettschonerorden für fünfjähriges Tanzen in der Tanzgarde erhielten Ines Müßigmann, Joana Müßigmann, Victoria Sauter, Sara Schanz, Svenia Schmid, Marina Schneider und Sonja Teufel.

■ Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft bekamen Gabriele Fidomski, Florian Frank, Vera Straub, Jennifer Wellhäußer und Achim Wuchter den Bettschonerorden (alle 2020). Dieselbe Auszeichnung erhielten 2021 Nico Breining, Ingo Flaig, Maurice Heyn, Angela Kanditt, Stefan Reising, Kevin Schwab, Laura Schweizer, Martina Strasser und Benedikta Teufel.

■ 25 Jahre gehören dem Verein als passive Mitglieder (2020) Dominique Gaus und Carmen Schneiderhan an, 2021 waren dies Patrick Bloch, Ralf Pekari, Dominik Straub und Andrea Zölß.

■ 20 Jahre aktiv waren 2020 Jochen Katz, Johannes Teufel, Pascal Torkler und Daniel Wellhäußer – 2021 Daniel Blömer, Yvonne Graf, Sabine Schmidt, Katrin Szittariu, Christin Teufel und Tobias Wellhäußer. Sie erhielten den entsprechenden Bettschonerorden für 20-jährige aktive Mitgliedschaft.

■ Den Bettschonerorden für 30 Jahre Mitgliedschaft, davon zehn Jahre aktiv erhielten 2021 Rebecca Raible und Elmar Schweizer.