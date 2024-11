Mann randaliert im Lahrer Krankenhaus und greift Polizisten an

1 Die Polizei musste zum Lahrer Klinikum ausrücken, da ein Betrunkener dort randalierte. Foto: Keiper

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz ist es in der Nacht auf Samstag im Lahrer Klinikum gekommen. Ein 21-Jähriger wurde im Behandlungsraum gewalttätig, zerstörte das Inventar und verletzte einen Polizisten.









Wie die Polizei mitteilt, brachte der Rettungsdienst den alkoholisierten 21-Jährigen in der Nacht auf Samstag um kurz nach 5 Uhr in das Krankenhaus in der Klostenstraße. Im Behandlungsraum soll der Patient unvermittelt von der Liege aufgesprungen sein und eine Krankenschwester attackiert haben.

Den noch anwesenden Rettungskräften gelang es laut Mitteilung nicht, ihn zu beruhigen. Er begann zu Randalieren und warf Gegenstände durch den Raum. Lesen Sie auch Die Rettungskräfte alarmierten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife und den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde ein Beamter von dem aggressiven Mann angegangen und verletzt, heißt es weiter. Der stark alkoholisierte und offenbar unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde in Gewahrsam genommen. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.