Betrunken gegen parkendes Auto: Mann verursacht Verkehrsunfall in Haigerloch

1 Nach Angaben der Polizei war der Mann angetrunken. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Ein Mann fährt in Haigerloch gegen ein geparktes Auto und verursacht hohen Sachschaden. Er war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilt.







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Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in der Obertorstraße in Haigerloch gekommen. Ein 76-jähriger Fahrzeuglenker scherte gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes CLK beim Vorbeifahren an einem geparkten BMW zu früh wieder nach rechts ein und stieß gegen dessen Fahrzeugseite. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Mercedes musste infolgedessen abgeschleppt werden.