Betrunken gegen parkendes Auto: Mann verursacht Verkehrsunfall in Haigerloch
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Nach Angaben der Polizei war der Mann angetrunken. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mann fährt in Haigerloch gegen ein geparktes Auto und verursacht hohen Sachschaden. Er war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in der Obertorstraße in Haigerloch gekommen. Ein 76-jähriger Fahrzeuglenker scherte gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes CLK beim Vorbeifahren an einem geparkten BMW zu früh wieder nach rechts ein und stieß gegen dessen Fahrzeugseite. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Mercedes musste infolgedessen abgeschleppt werden. 

 

Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 9000 Euro. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass der Fahrer zwar nicht verletzt wurde, aber unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. 

Der 76-Jährige musste daher seinem Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

 