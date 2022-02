1 Ein Autofahrer flüchtete nach einem schweren Zusammenstoß. Die Polizei hat ihn trotzdem erwischt. (Symbolbild) Foto: abr68 – stock.adobe.com

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabed in Balingen ein parkendes Auto am Straßenrand so stark gerammt, dass er es meterweit nach vorne geschoben hat. Der Unfallfahrer ist geflüchtet, aber die Polizei hat ihm kurz darauf zu Hause einen Besuch abgestattet.















Balingen - Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 39-Jährigen, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in Heselwangen weitergefahren zu sein. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kollidierte kurz vor 22 Uhr ein auf der Bürgermeister-Jetter-Straße fahrender BMW so heftig mit einem am rechten Straßenrand geparkten Citroen, dass dieser massiv beschädigt und mehrere Meter nach vorne geschoben wurde, teilt die Polizei mit. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon.

Der Vorfall blieb nicht unbeobachtet. Später besuchte die Polizei den Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil die Polizisten bemerkten, dass er betrunken war. Der Schaden am Peugeot wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Reparaturkosten am BMW dürften mit zirka 8.000 Euro zu Buche schlagen.