Betrugsvorwürfe gegen „Immo Tommy“: Verbraucherschützer warnen vor Immobilien-Influencern

Mit einem Netzwerk an Vertrieblern soll der Stuttgarter Social-Media-Star „Immo Tommy“ – der sich selbst „Europas größter Immobilien-Influencer“ nennt – angeblich Schrottobjekte vermittelt haben. Ganz überraschend kommt der Ärger nicht. Experten warnen angesichts des Booms von Finanz-Influencern, kurz Finfluencern, schon länger vor unseriösen Tippgebern und Geschäftemachern im Internet.

„Hören Sie nicht auf Immobilien-Influencer“, warnt die Verbraucherzentrale in einem aktuellen Leitfaden. Auf Onlineplattformen wie Tiktok und Instagram werde der Immobilienkauf mit markigen Worten beworben, doch dann entpuppe sich der Traum von den eigenen vier Wänden mitunter als Albtraum. „Am Ende profitieren oft allein das Netzwerk der Influencer und die finanzierenden Banken und Sparkassen.“

„Rundum-Sorglos-Paket“ – von wegen

Solch dubioses Gebaren werfen Käuferinnen und Käufer, die sich abgezockt fühlen, „Immo Tommy“ und seinem Team laut einer Recherche von „Spiegel“ und NDR vor. Konkret soll der Influencer eine Art „Rundum-Sorglos-Paket“ beworben haben, bei dem sich sein Netzwerk von der Finanzierung über die Sanierung bis hin zur Auswahl der Mieter um alles kümmere. Stattdessen stehen jetzt Vorwürfe wegen angeblich überteuerter Schrottimmobilien, riskanter Finanzierungsverträge und versteckter Provisionen im Raum.

Tomislav Primorac bei einer Podiumsdiskussion auf der Messe Invest 2024 Foto: I/MAGO/Arnulf Hettrich

Die Social-Media-Inhalte von „Immo Tommy“ sahen viele Branchenkenner von Anfang an skeptisch. Die Geschichten vom Vermögensaufbau mit auf Pump finanzierten Immobilien, die sich quasi von selbst abbezahlen sollten, klangen in Zeiten erhöhter Zinsen und schwerer Krise am Bau zu schön, um wahr zu sein. Doch der Stuttgarter, der mit richtigem Namen Tomislav Primorac heißt, kam damit groß heraus – bei Tiktok und Instagram folgen ihm insgesamt rund zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Für vermeintliche Seriosität sorgten Expertenauftritte in großen Medien und eine Werbepartnerschaft mit Immoscout24. Im vergangenen Jahr lud sogar Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner Primorac und andere Finfluencer zu einem PR-Termin ein. Hinzu kam weitgehend wohlwollende Medienberichterstattung. Auch unsere Zeitung widmete „Immo Tommy“ im März 2023 ein Porträt auf Stadtkind Stuttgart. Das Stück wurde mittlerweile von der Redaktion zurückgezogen.

Gegenüber „Spiegel“ und NDR wies Primorac die Abzockvorwürfe zurück, ohne jedoch im Detail darauf einzugehen. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall war den Berichten nach bei den zweifelhaften Finanzierungskonstrukten eingebunden, habe eine Auskunft zu Einzelfällen aber mit Verweis aufs Bankgeheimnis abgelehnt. Angeblich ebenfalls involviert war die Volksbank Konstanz, auch sie habe sich nicht äußern wollen.

Finanzaufsicht Bafin warnt von Totalverlust

Ob es sich bei den Anschuldigungen gegen „Immo Tommy“ um einen veritablen Betrugsskandal handelt, muss sich erst noch zeigen. Grundsätzliche Bedenken gegenüber Immobilien- und Finanz-Influencern äußern Fachleute und Aufsichtsbehörden indes schon seit geraumer Zeit. Denn neben seriösen Kanälen gibt es jede Menge Hochstapler und Gauner, die Anleger in hochriskante Finanzwetten, Schneeballsysteme, teure Coachings oder Abofallen locken.

„Wer solchen Tipps blind folgt, riskiert Kapitaleinbußen bis hin zum Totalverlust“, warnt die deutsche Finanzaufsicht Bafin. Viele Follower, viele Likes und viele positive Kommentare seien kein Gütesiegel. Nicht alle Tippgeber würden sich ausreichend mit Finanzthemen auskennen, zudem sei bei manchen die Motivation unredlich. Mangelnde Qualifikation und zu wenig Transparenz bei Interessenkonflikten und eigenen Geschäftsinteressen – diese Kritik kommt schon seit Jahren immer wieder auf.

„Es gibt beides: Professionelle Finfluencer, die sich an Regeln halten und die Risiken von Investments sehr aktiv ansprechen, ebenso wie schwarze Schafe, die unseriöse Investmenttipps mit ihren Followern teilen“, erklärt Professorin Monika Kovarova-Simecek von der Fachhochschule St. Pölten. Sie hat die Szene in einem Forschungsprojekt mit der HHL Leipzig Graduate School of Management und der Beratungsagentur Paradots untersucht und dabei 357 deutschsprachige Finfluencer mit über zehn Millionen Followern auf Instagram identifiziert.

Der Analyse nach wächst der Markt rasant. Als wichtigen Grund für den Boom nennen die Forscherinnen und Forscher das Interesse jüngerer Menschen, die das Thema Geldanlage während der Coronazeit für sich entdeckten. So seien 50 Prozent der deutschen Finfluencer erst ab 2020 bei Instagram aktiv, viele von ihnen hätten ihre Followerzahlen in den vergangenen Jahren verdoppelt. Den zehn größten Finfluencern in Deutschland folgen der Studie zufolge je über 200 000 Nutzer, weitere 24 bringen es demnach auf über 100 000 Follower. Ihr Einfluss kann also nicht unterschätzt werden.

Strengere Regeln für Finfluencer gefordert

Kein Wunder, dass die Frage nach schärfere Regulierung die Politik beschäftigt. Im März machte ein Empfehlungspapier von zwei Abgeordneten der Grünen an die EU-Kommission Schlagzeilen, das unter anderem bei Finanzprodukten ein Werbeverbot für Influencer fordert. Auch Verbraucherschützer sind für strengere Regeln. „Aus unserer Sicht müssten Influencer für ihre Aussagen haftbar gemacht werden können“, heißt es bei der Verbraucherzentrale Hamburg. „Es darf nicht sein, dass sie Menschen von für sie nachteiligen Geschäften überzeugen und dafür keine Verantwortung übernehmen.“