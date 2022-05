1 Symbol der Freiheit: Einmal die Route 66 zu fahren, ist der Traum vieler Biker. Wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Motorradfahrten in Amerika steht nun ein Balinger vor Gericht. Foto: Obelixlatino

Weil sie Motorradtouren in Amerika vermittelt, den Erlös aber nicht an den Veranstalter weitergegeben haben soll, steht eine Frau aus Balingen vor dem Amtsgericht. 121. 000 Euro sollen sie mit ihrem Mann auf diese Art veruntreut haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.















Balingen - Route 66 – allein der Name sorgt bei vielen Bikern schon für Gänsehaut. Die 2451 Meilen lange Motherroad von Chicago bis Kalifornien gilt bei vielen als das Sinnbild von Freiheit und Abenteuer. Kaum ein Motorradfahrer, der sich nicht schon einmal vorgestellt hat, auf einer Harley in einen Sonnenuntergang auf der Main Street of America zu fahren.

Vertrag mit norwegischem Partner

Diesen Traum für deutschsprachige Biker in Erfüllung gehen zu lassen, war die Geschäftsidee eines motorradbegeisterten Paares aus Balingen, das auf der Suche nach einer Einnahmequelle war. Fündig wurden sie bei einem norwegischen Reiseveranstalter, der sich auf ebensolche Touren spezialisiert hatte und noch auf der Suche nach einem Partner im deutschsprachigen Raum war. Ein Vertrag wurde aufgesetzt, die Balinger gründeten eine Reise-Vermittlungs-Agentur und sollten auf Provisionsbasis Kunden für die Norweger werben.

Nicht nur Provision eingestrichen?

Zunächst lief auch alles gut, gleich als ersten Auftrag gewann der mittlerweile 50-Jährige eine 20-köpfige Gruppe von Motorradfreunden als Kunden. 530 Euro pro Fahrer und 250 Euro pro Beifahrer war seine verabredete Prämie, gab der Mann als Zeuge an. Seine Ehefrau, die als Eigentümerin des Unternehmens eingetragen war, steht vor Gericht. Denn die Staatsanwaltschaft hat den Vorwurf erhoben, dass das Paar nicht nur seine Provision, sondern den ganzen Betrag für Touren eingestrichen habe, die die Norweger organisiert hatten.

So nahm das Unheil seinen Lauf

Bereits bei der Abrechnung der ersten Gruppe hätten sich Schwierigkeiten ergeben, sagte der Mann vor Gericht, denn die norwegische Firma habe ihre Rechnungen mit Sitz in Malta erstellt. Das wäre den deutschen Bikern suspekt vorgekommen, weshalb sie von dem Balinger verlangt hätten, dass er die Rechnungen persönlich, mit deutschem Rechtssitz erstelle.

So habe das Unheil, seinen Lauf genommen. Denn fortan seien sämtliche Auslagen, wie Werbekosten, beispielsweise bei Facebook oder den Kauf eines Werbeanhängers für 15 .000 Euro für Messeauftritte, und Erstattungen für unzufriedenen Kunden bei den Balingern hängengeblieben.

Da das Paar seine Auslagen von der norwegischen Firma nie vergütet bekommen habe, mittlerweile einen Kredit aufnehmen musste, um diese zu decken, hätten sie ihre Ausstände einfach zurückbehalten, statt das Geld ihrem Geschäftspartner zu überweisen. Darüber hinaus seien sie als Tourguides mitgereist, um zu übersetzen, denn die norwegischen Tourguides hätten kein Deutsch gekonnt. Auch diese Auslagen habe ihnen das skandinavische Unternehmen nicht bezahlt.

Kredit aufgenommen für Auslagen

Zudem hätten sie, auf eigene Kosten, die teilweise höher als die Provision gewesen sei, sämtliche Tourteilnehmer mit einer Reiseversicherung ausgestattet. "Wir waren naiv", sagte der Balinger im Rückblick.

"Mir kam es vor wie Abzocke"

Und er übte Kritik an den von den Norwegern organisierten Touren, sprach von "schäbigen Hotels mit Schimmel an den Wänden" und Pizza als Dinner. "Mir kam es vor wie eine Abzocke", sagte er. Aus der eigenen Tasche hätten sie unzufriedene Kunden entschädigt, doch irgendwann seien sie schlichtweg gar nicht mehr in der Lage gewesen, die Forderungen zu erfüllen. "Das Geschäft hätte funktioniert, wenn beide Seiten den Vertrag erfüllt hätten", ist er sich sicher.

"Die beiden haben uns ganz einfach bestohlen", befand hingegen, der norwegische Geschäftspartner, der per Videokonferenz als Zeuge der Gerichtsverhandlung zugeschaltet war. "Die haben sich ein Haus und ein Auto von unserem Geld und dem der Kunden gekauft", entrüstete er sich. Ihm sei es schon merkwürdig vorgekommen, dass der Balinger gleich bei ihrer ersten Zusammenkunft bei einer österreichischen Harley-Woche mit einem gemieteten fetten Nobelauto vorgefahren sei – um von ihm dann zu verlangen, die Miete zu übernehmen. Deutsche Kunden müsse man mit einem großen Wagen überzeugen, dass man erfolgreich sei, habe die Erklärung gelautet. Und dass Deutsche nur Deutschen vertrauen würden, weswegen – im Gegensatz zur sonstigen Gepflogenheit – die deutschen Kunden ihr Geld nicht dem Norweger überweisen wollten, der dem Balinger dann die Provision ausbezahle, sondern alles dem Deutschen gebe, der das Geld dann abzüglich der Provision weiterleite.

Dass das Balinger Paar Geld in Werbung in einen Messeanhänger und in Werbung auf sozialen Medien investiert habe, sei deren Entscheidung gewesen, so der Norweger. Schließlich hätten sie selbstständig und auf eigene Rechnung gehandelt. Darum habe es nie einen Grund gegeben, warum der norwegische Reiseveranstalter für diese Kosten hätte aufkommen sollen. Dies sei auch vertraglich so niemals festgehalten worden.

"Unter Tränen Fehler eingeräumt"

2017 sei dann überhaupt kein Geld mehr von den Balingern geflossen, obwohl diese 121 000 Euro Vorkasse von einer 34-köpfigen Reisegruppe kassiert hätten. Als die Biker dann im August in Chicago angereist seien, habe es ein ernsthaftes Problem gegeben: Denn die Motorradfahrer hatten bezahlt, die Norweger aber kein Geld erhalten und somit weder Unterkünfte noch Harleys gemietet. Im Hotel setzte sich dann der norwegische Geschäftsführer mit dem Balinger zusammen. Der hätte ihm unter Tränen eingeräumt, Fehler gemacht zu haben, und den Norweger gebeten, ihm zu helfen.

Um die deutsche Biker nicht im Regen stehen zu lassen und den Ruf des Balingers nicht zu ruinieren, habe der Geschäftsführer die Kosten für die Reise von 100 000 Euro kurzerhand aus der Firmenkasse bezahlt – was das Unternehmen an den Rand des Ruins gebracht habe, zumal Corona anschließend nicht zuließ, neue Einnahmen zu generieren. Das Verhältnis der Geschäftspartner sei daraufhin jedoch endgültig zerrüttet gewesen – und endete nun vor Gericht.

Die Verhandlung vor dem Balinger Amtsgericht wird am Donnerstag, 19. Mai, fortgesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet.