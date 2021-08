Betrugsversuch in VS

1 Der angebliche Mieter verlangte einen vierstelligen Betrag, erst dann wollte er den Wohnungsschlüssel übergeben. (Symbolfoto) Foto: Inna Dodor/ Shutterstock

Betrüger haben versucht, einen 25-Jährigen zur Zahlung eines vierstelligen Betrags für eine vermeintliche Mietwohnung in Villingen-Schwenningen zu bewegen. Der Mann fiel jedoch nicht darauf herein. Die Polizei warnt.

St. Georgen/ Villingen-Schwenningen - Der 25-Jährige aus St. Georgen fand über ein bekanntes Immobilienportal eine Mietwohnung in Villingen-Schwenningen und nahm mit dem vermeintlichen Vermieter, der sich angeblich in Spanien aufhielt, Kontakt auf. Dieser forderte ihn auf, die erste Monatsmiete und eine Kaution in vierstelliger Höhe auf ein "sicheres Konto" zu überweisen, damit er ihm die Schlüssel für die Wohnung zuschicken könne. Darauf ließ sich der Wohnungssuchende jedoch nicht ein.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt erneut vor dieser nicht neuen Betrugsmasche: Betrüger suchen sich tatsächlich existierende Wohnungen und geben sich im Internet als deren Besitzer und Vermieter aus. Dabei nutzen sie geschickt den Mietwohnungsmangel am Markt aus und sichern potenziellen Interessenten die Wohnung zu, wenn diese sofort eine Kaution und eine erste Mietzahlung leisten.

Kaum, dass die Überweisung getätigt ist, hören die Interessenten nichts mehr von dem "Vermieter" - und das Geld ist weg. Tipps und Tricks, sich gegen solche und andere Kriminellen zu wehren, findet man auf den Beratungsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.