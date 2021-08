Burger, Pommes und ein Piks Impfaktion auf McDonalds-Parkplätzen im Kreis Freudenstadt

Ein Menü zur Impfung, das gab es bei einer Aktion des mobilen Impfteams am Samstag beim McDonald’s in Horb, am Samstag, 7. August, zwischen 14 und 17 Uhr soll es in der Freudenstädter Filiale weitergehen.