Betrugsversuch: Falsche Polizisten rufen Schömberger Bürger an

1 Am Telefon sollte man keine Informationen über die eigene finanzielle Situation verraten. Foto: © studio v-zwoelf - stock.adobe.com In der Glücksgemeinde warnen vermeintliche Polizisten vor Einbrüchen. Das ist eine beliebte Masche bei Gaunern. Immerhin: Erfolg habe sie dieses Mal offenbar nicht.







„Hat heute noch jemand in Schömberg oder den Nebenorten einen ungewöhnlichen Anruf von der Polizei aus Pforzheim erhalten?“, schreibt Kerstin H. kürzlich in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Schömberg bist wenn du...“. Die Nutzerin berichtet, dass jemand am frühen Abend bei ihren Eltern angerufen habe. Inhalt des Gesprächs war demnach: Es komme vermehrt zu Einbrüchen, und in der Brunnenstraße sei eine ältere Frau überfallen worden. Zudem sollten die Angerufenen nachschauen, ob am Haus alles abgeschlossen ist.