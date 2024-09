"Hallo! dringende Hilfe!" Telefonanruf-Flut - Betrugsmasche trifft Sulzer

Wenn plötzlich Freunde, Familie, Banken und Ärzte am Telefon fragen, ob es einem gut geht: So hat ein Sulzer es am Dienstag erlebt, nachdem in seinem Namen ein Hilfeaufruf die Runde gemacht hatte. Jetzt ermittelt die Polizei.